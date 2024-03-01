Польша импортирует шрот из Беларуси

По информации СМИ, поставки зерновых, масличных и шротов в из Беларуси и Польши постепенно росли в течение двух лет большой войны. Например в прошлом году страна заплатила белорусам 55 миллиардов долларов.

Читайте также Двойная зарплата: в Цюрихе случайно заплатили служащим на 200 миллионов долларов больше

В частности Польша импортировала рапсовый шрот, то есть остатки от переработки самого рапса, который используют как корм для домашних животных. В 2023 году страна запретила ввоз его из Украины, однако по Беларуси такого ограничения нет.

Более того, объемы выросли после введения эмбарго: в октябре-декабре поляки приобрели у Беларуси рапсового шрота на 7,7 миллиона долларов,

– пишут журналисты.

В издании заявили, что к ним попала запись разговора польской компании Agrolok с человеком, который представился менеджером одной из белорусских компаний, чтобы якобы предложить покупку рапсового шрота. Отмечается, что представитель Польши заинтересовался предложением.

Услышав, что происхождение товара на самом деле российское, несмотря на белорусские документы, представитель польской компании все равно просит прислать детали предложения на почту,

– говорится в ЭП.

Однако менеджер Agrolok, когда услышала о российском происхождении зерна, стала осторожнее.

Это уже совсем другой разговор. Давайте я лучше уточню. Если по документам будет Беларусь, то это еще полбеды,

– сказала она.

Напомним! Ранее Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с Украиной могут временно закрыть границу.