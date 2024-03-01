Польща імпортує шрот з Білорусі

За інформацією ЗМІ, постачання зернових, олійних та шротів до з Білорусі та Польщі поступово зростали протягом двох років великої війни. Наприклад торік країна заплатила білорусам 55 мільярдів доларів.

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Зокрема Польща імпортувала ріпаковий шрот, тобто залишки від переробки самого ріпаку, який використовують як корм для свійських тварин. У 2023 році країна заборонила ввезення його з України, проте щодо Білорусі такого обмеження немає.

Ба більше, обсяги зросли після запровадження ембарго: у жовтні-грудні поляки придбали у Білорусі ріпакового шроту на 7,7 мільйона доларів,

– пишуть журналісти.

У виданні заявили, що до них потрапив запис розмови польської компанії Agrolok з людиною, яка представилася менеджером однієї з білоруських компаній, щоб ніби-то запропонувати купівлю ріпакового шроту. Зазначається, що представник Польщі зацікавився пропозицією.

Почувши, що походження товару насправді російське, попри білоруські документи, представник польської компанії все одно просить надіслати деталі пропозиції на пошту,

– йдеться в ЕП.

Проте менеджерка Agrolok, коли почула про російське походження зерна, стала обережнішою.

Це вже зовсім інша розмова. Давайте я краще уточню. Якщо по документах буде Білорусь, то це ще пів біди,

– сказала вона.

Нагадаємо! Раніше Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з Україною можуть тимчасово закрити кордон.