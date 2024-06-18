Кому предусмотрена выплата в размере 10 окладов

Такое право имеют сотрудники коммунальных и государственных учреждений, при условии наличия необходимого стажа.

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Поэтому, мужчины должны иметь 35 лет стажа, проработанных на соответствующих должностях, а женщины – 30 лет стажа.

Заметьте! Все положения о единовременной выплате при выходе на пенсию регулируются законом "О пенсионном обеспечении" и законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В список учреждений, работники которых могут иметь право на такие выплаты, входят:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения.

Как оформить выплату

Для получения единовременной выплаты установлены дополнительные критерии, в частности необходимость пребывания на работе в государственных или коммунальных учреждениях в день достижения пенсионного возраста. Работа должна быть на должностях, дающих право на получение пенсии за выслугу лет.

Также пенсионер имеет право на единовременную выплату, если до сих пор не получал другие виды пенсий.

Важно! При назначении пенсии за выслугу лет возможно зачисление стажа, приобретенного во время работы в образовательных, медицинских учреждениях и учреждениях социальной защиты.

Какая в Украине минимальная зарплата

Минимальная зарплата в стране была повышена дважды:

сначала с 1 января до 7 100 гривен в месяц, что эквивалентно 42,6 гривнам за час;

затем с 1 апреля – до 8 000 гривен в месяц или 48 гривен за час.

Важно отметить, что минимальная зарплата влияет на размер налоговых взносов:

с 1 января физические лица-предприниматели платят единый социальный взнос в размере 1 562 гривны;

с 1 апреля эта сумма увеличилась до 1 760 гривен.

Также с 1 января прожиточный минимум был увеличен до 2 920 гривен в месяц на одного человека.

Обратите внимание! По информации Министерства финансов Украины, предполагается, что среднемесячная зарплата в 2024 году будет составлять 21 809 гривен.