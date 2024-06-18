Кому передбачена виплата в розмірі 10 окладів

Таке право мають співробітники комунальних і державних установ, за умови наявності необхідного стажу.

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Відтак, чоловіки мають мати 35 років стажу, пропрацьованих на відповідних посадах, а жінки – 30 років стажу.

Зауважте! Всі положення щодо одноразової виплати при виході на пенсію регулюються законом "Про пенсійне забезпечення" та законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

До списку установ, працівники яких можуть мати право на такі виплати, входять:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Як оформити виплату

Для отримання одноразової виплати встановлено додаткові критерії, зокрема необхідність перебування на роботі у державних або комунальних установах у день досягнення пенсійного віку. Робота має бути на посадах, що надають право на отримання пенсії за вислугу років.

Також пенсіонер має право на одноразову виплату, якщо до цього часу не отримував інші види пенсій.

Важливо! При призначенні пенсії за вислугу років можливе зарахування стажу, набутого під час роботи в освітніх, медичних установах та установах соціального захисту.

Яка в Україні мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата у країні була підвищена двічі:

спочатку з 1 січня до 7 100 гривень на місяць, що еквівалентно 42,6 гривням за годину;

потім з 1 квітня – до 8 000 гривень на місяць або 48 гривень за годину.

Важливо відзначити, що мінімальна зарплата впливає на розмір податкових внесків:

з 1 січня фізичні особи-підприємці сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 1 562 гривні;

з 1 квітня ця сума збільшилась до 1 760 гривень.

Також з 1 січня прожитковий мінімум був збільшений до 2 920 гривень на місяць на одну особу.

Зауважте! За інформацією Міністерства фінансів України, передбачається, що середньомісячна зарплата у 2024 році складатиме 21 809 гривень.