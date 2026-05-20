Как выросло количество украинских предпринимателей в Сербии?

Бизнес украинцев активно развивается за рубежом. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сербии Марко Чадеж, ссылаясь на данные Агентства по регистрации предприятий Сербии, пишет "Интерфакс-Украина".

По актуальным данным, в Сербии сейчас зарегистрированы 161 компания с украинским капиталом и 320 украинских предпринимателей. В целом речь идет более чем о 480 бизнесов, которые работают в различных секторах экономики.

Чаще всего украинцы открывают дело в сферах:

IT;

консалтинга;

торговли;

малого бизнеса.

Как изменилась ситуация после начала полномасштабной войны?

Для сравнения президент ТПП Сербии привел статистику за 2021 год. До полномасштабного вторжения в стране работали 202 украинские компании и 117 предпринимателей.

Часть бизнесов прекратила деятельность – по словам Чадежа, около 40% довоенных регистраций впоследствии были закрыты. В то же время после 2022 года рынок увидел волну новых украинских компаний и ФЛП.

По его словам, прошлом году ситуация стала еще более стабильной.

В прошлом году, например, не была закрыта ни одна компания или предприниматель,

– подчеркнул Чадеж.

Как украинский бизнес меняет профиль?

Президент ТПП Сербии обратил внимание, что украинские предприниматели постепенно меняют структуру своего присутствия на сербском рынке.

Если раньше заметную роль играла классическая торговля, то теперь все больше бизнесов работает в других сферах

Количество IT-предпринимателей, консалтинговых фирм и дизайн-студий растет год от года,

– сказал Чадеж.

Речь идет о постепенном переходе от традиционных моделей предпринимательства к сервисному и knowledge-based бизнесу.

Что это означает?

Украинский бизнес продолжает активно интегрироваться на европейские рынки. Сербия стала одним из центров релокации для предпринимателей после 2022 года. Основной рост происходит в сферах с высокой добавленной стоимостью – IT, консалтинга и дизайне. Украинские компании все меньше зависят от классической торговли.

Какой прогноз? Эксперты ожидают, что украинская бизнес-диаспора в Сербии и в дальнейшем будет расти, особенно в цифровых отраслях. На это могут влиять дальнейшая релокация специалистов, развитие международных сервисных компаний популярность удаленной работы.

В то же время долгосрочные перспективы будут зависеть как от ситуации в Украине, так и от регуляторных условий ведения бизнеса в Сербии.

Как украинцы влияют на ВВП стран Европы?

Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Из-за войны в страны ЕС выехали в страны ЕС 5 – 7 миллионов жителей Украины. Больше всего осело в Польше, Германии и Чехии, где вместе с мигрантами предыдущих лет украинцы интегрируются в местные рынки труда, наполняют бюджеты и пенсионные фонды. По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:

в Польше – 900 тысяч украинцев;

в Германии – 295 тысяч;

в Чехии – около 390 тысяч.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.

О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:

в ВВП Польши – 2,7%;

Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;

Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.

Относительно последней эксперт отмечает, что вклад украинцев в благосостояние Германии также значителен несмотря на кажущийся более низкий процент, ведь ее экономика является крупнейшей в Европе.

Польша, Чехия, Германия, Эстония: где украинскому бизнесу лучше всего стартовать?

Однако украинские предприниматели не ограничиваются только польским рынком. Некоторые компании с уже узнаваемыми брендами используют Польшу как "трамплин" для масштабирования в других странах Европы. По данным Reuters, об этом утверждает и первый вице-президент Польско-украинской торговой палаты Дариуш Шимчиха.

Компании сначала рассматривают Польшу как мост или трамплин к рынкам Европейского Союза,

– отмечает он.

По такой стратегии работали немало известных в Украине бизнесов, например, сеть Lviv Croissants открыла более десяти заведений в Польше и продолжает расширение в Чехии. Aroma Kava также активно развивается в Польше, а производитель мороженого Three Bears приобрел польскую компанию Nordis. Такие кейсы демонстрируют, что стратегия многих украинских компаний заключается в закреплении на понятном рынке с большой украинской общиной, а уже потом – выходе на широкое европейское пространство.

Что касается других стран, то статистика там более фрагментарная, однако тенденции заметны. Например, в Чехии, как отмечает Prague morning, в период с января по июнь прошлого года украинцы открыли почти 6,5 тысяч бизнесов. Это составляет 14% от всех новых регистраций за этот период. А вот за все время полномасштабного вторжения, согласно информации ProUkrainu, наши земляки зарегистрировали более 46 тысяч ФЛП, по состоянию на конец прошлого года.

Отдельного внимания заслуживает Германия. По данным Eurostat, по состоянию на конец ноября прошлого года в Германии находились примерно 1,24 миллиона граждан Украины со статусом временной защиты. Хотя подробная статистика по гражданству учредителей компаний не публикуется, торгово-промышленная палата DIHK фиксирует незначительный рост количества регистраций предпринимательской деятельности в прошлые годы по сравнению с 2000-ми годами, но худшую динамику относительно ковидных времен. Но несмотря на это, Германия привлекает масштабом внутреннего рынка – более 80 миллионов потребителей, стабильной финансовой системой и возможностью работать на весь ЕС, хотя условия входа сложнее, чем в Польше, из-за высоких налоговых требований и сложной системы администрирования.

Еще одно интересное направление – Эстония, которую часто называют цифровой бизнес-юрисдикцией. Благодаря программе e-Residency предприниматели могут дистанционно регистрировать компании в пределах ЕС и управлять ими онлайн, а налог на прибыль уплачивается только при его распределении. Это делает страну привлекательной прежде всего для ИТ-бизнесов, ориентированных на международный рынок, хотя из-за небольшого внутреннего спроса большинство таких компаний сразу работают на экспорт.

