Як зросла кількість українських підприємців у Сербії?

Бізнес українців активно розвивається за кордоном. Про це повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж, посилаючись на дані Агентства з реєстрації підприємств Сербії, пише "Інтерфакс-Україна".

За актуальними даними, у Сербії зараз зареєстровані 161 компанія з українським капіталом та 320 українських підприємців. Загалом йдеться більш ніж про 480 бізнесів, які працюють у різних секторах економіки.

Найчастіше українці відкривають справу у сферах:

IT;

консалтингу;

торгівлі;

малого бізнесу.

Як змінилася ситуація після початку повномасштабної війни?

Для порівняння президент ТПП Сербії навів статистику за 2021 рік. До повномасштабного вторгнення у країні працювали 202 українські компанії та 117 підприємців.

Частина бізнесів припинила діяльність – за словами Чадежа, близько 40% довоєнних реєстрацій згодом були закриті. Водночас після 2022 року ринок побачив хвилю нових українських компаній і ФОПів.

За його словами, минулого року ситуація стала ще стабільнішою.

Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець,

– наголосив Чадеж.

Як український бізнес змінює профіль?

Президент ТПП Сербії звернув увагу, що українські підприємці поступово змінюють структуру своєї присутності на сербському ринку.

Якщо раніше помітну роль відігравала класична торгівля, то тепер дедалі більше бізнесів працює у інших сферах

Кількість IT-підприємців, консалтингових фірм і дизайн-студій зростає рік за роком,

– сказав Чадеж.

Йдеться про поступовий перехід від традиційних моделей підприємництва до сервісного та knowledge-based бізнесу.

Що це означає?

Український бізнес продовжує активно інтегруватися на європейські ринки. Сербія стала одним із центрів релокації для підприємців після 2022 року. Основне зростання відбувається у сферах із високою доданою вартістю – IT, консалтингу та дизайні. Українські компанії дедалі менше залежать від класичної торгівлі.

Який прогноз? Експерти очікують, що українська бізнес-діаспора у Сербії й надалі зростатиме, особливо у цифрових галузях. На це можуть впливати подальша релокація спеціалістів, розвиток міжнародних сервісних компаній популярність віддаленої роботи.

Водночас довгострокові перспективи залежатимуть як від ситуації в Україні, так і від регуляторних умов ведення бізнесу в Сербії.

Як українці впливають на ВВП країн Європи?

Українці за кордоном – економічно активні члени суспільства, які здебільшого інтегруються до місцевих економік. Приплив населення дозволяє країнам Європи розв'язувати проблеми нестачі робочих рук і старіння націй. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Через війну до країн ЄС виїхали 5 – 7 мільйонів жителів України. Найбільше осіло в Польщі, Німеччині та Чехії, де разом із мігрантами попередніх років українці інтегруються до місцевих ринків праці, наповнюють бюджети та пенсійні фонди. За словами експерта Василя Воскобойника, присутність українців у ЄС дає відчутний економічний ефект, адже серед них працевлаштовані:

у Польщі – 900 тисяч українців;

у Німеччині – 295 тисяч;

у Чехії – близько 390 тисяч.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Українці – не тягар для Європи. Це надбання, за яке європейці готові конкурувати. Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують Україна, Польща, Чехія, Німеччина. З одного боку це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик.

Про внесок українців в економіки цих держав свідчать наступні цифри за підсумком 2024 року:

у ВВП Польщі – 2,7%;

Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП;

Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.

Щодо останньої експерт зазначає, що внесок українців у добробут Німеччини є також значним попри позірно нижчий відсоток, адже її економіка є найбільшою в Європі.

Польща, Чехія, Німеччина, Естонія: де українському бізнесу найкраще стартувати?

Проте українські підприємці не обмежуються лише польським ринком. Деякі компанії з уже впізнаваними брендами використовують Польщу як "трамплін" для масштабування в інших країнах Європи. За даними Reuters, про це стверджує й перший віцепрезидент Польсько-української торгової палати Даріуш Шимчиха.

Компанії спочатку розглядають Польщу як міст або трамплін до ринків Європейського Союзу,

– зазначає він.

За такою стратегією працювали чимало відомих в Україні бізнесів, наприклад, мережа Lviv Croissants відкрила понад десять закладів у Польщі та продовжує розширення у Чехії. Aroma Kava також активно розвивається у Польщі, а виробник морозива Three Bears придбав польську компанію Nordis. Такі кейси демонструють, що стратегія багатьох українських компаній полягає у закріпленні на зрозумілому ринку з великою українською громадою, а вже потім – виході на ширший європейський простір.

Що ж до інших країн, то статистика там більш фрагментарна, однак тенденції помітні. Наприклад, у Чехії, як зазначає Prague morning, у період з січня по червень минулого року українці відкрили майже 6,5 тисяч бізнесів. Це становить 14% від усіх нових реєстрацій за цей період. А от за весь час повномасштабного вторгнення, згідно з інформацією ProUkrainu, наші земляки зареєстрували понад 46 тисяч ФОПів, станом на кінець минулого року.

Окремої уваги заслуговує Німеччина. За даними Eurostat, станом на кінець листопада минулого року у Німеччині перебували приблизно 1,24 мільйона громадян України зі статусом тимчасового захисту. Хоча детальна статистика щодо громадянства засновників компаній не публікується, торгово-промислова палата DIHK фіксує незначне зростання кількості реєстрацій підприємницької діяльності у минулих роках порівняно з 2000-ми роками, але гіршу динаміку відносно ковідних часів. Та попри це, Німеччина приваблює масштабом внутрішнього ринку – понад 80 мільйонів споживачів, стабільною фінансовою системою та можливістю працювати на весь ЄС, хоча умови входу складніші, ніж у Польщі, через вищі податкові вимоги та складнішу систему адміністрування.

Ще один цікавий напрям – Естонія, яку часто називають цифровою бізнес-юрисдикцією. Завдяки програмі e-Residency підприємці можуть дистанційно реєструвати компанії в межах ЄС і управляти ними онлайн, а податок на прибуток сплачується лише під час його розподілу. Це робить країну привабливою насамперед для ІТ-бізнесів, орієнтованих на міжнародний ринок, хоча через невеликий внутрішній попит більшість таких компаній одразу працюють на експорт.

