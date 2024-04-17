Новый поставщик

Новым партнером компании стала американская оборонная технологическая фирма Reticulate Micro. Эта компания обеспечивает надежную связь в сложных условиях.

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Между Himera и Reticulate было подписано эксклюзивное соглашение о дистрибуции.

Компании заключили эксклюзивное дистрибьюторское соглашение и отныне Reticulate станет поставщиком проверенных в боях тактических систем связи Himera в США и для ключевых мировых государственных клиентов,

– отмечают в компании.

Что известно о рациях Himera

В начале полномасштабного вторжения России в Украину, производство украинской компании Himera было запущено, но массовое производство началось только в апреле 2023 года.

Интересно! Разработанная украинцами рация устойчива к российским попыткам глушения. Противники не могут ни блокировать сигналы рации, ни расшифровать их. Рация сохраняет заряд до четырех дней и может быть интегрирована в системы ситуационной осведомленности или использоваться как GPS-маяк для поиска и эвакуации военнослужащих. Управление системой радиостанций осуществляется через мобильное приложение.

Himera представляет собой портативные радиостанции тактического уровня, предназначены для защищенной связи на уровне "взвод-отделение".

По данным украинского военного портала Defence Express, специалисты Himera также работают над усовершенствованием своих радиостанций. В июле стало известно о новой важной функции – MESH, которая позволяет радиостанциям формировать цифровую сеть типа MANET.