Новий постачальник

Новим партнером компанії стала американська оборонна технологічна фірма Reticulate Micro. Ця компанія забезпечує надійний зв'язок у складних умовах.

Читайте також Маск збирається звільнити з Tesla тисячі працівників: що не сподобалося епатажному мільярдеру

Між Himera та Reticulate було підписано ексклюзивну угоду про дистрибуцію.

Компанії уклали ексклюзивну дистриб'юторську угоду й відтепер Reticulate стане постачальником перевірених у боях тактичних систем зв'язку Himera у США та для ключових світових державних клієнтів,

– зазначають у компанії.

Що відомо про рації Himera

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виробництво української компанії Himera було запущено, але масове виробництво розпочалось лише у квітні 2023 року.

Цікаво! Розроблена українцями рація є стійкою до російських спроб глушіння. Супротивники не можуть ні блокувати сигнали рації, ні розшифрувати їх. Рація зберігає заряд до чотирьох днів і може бути інтегрована у системи ситуаційної обізнаності чи використовуватись як GPS-маяк для пошуку та евакуації військовослужбовців. Управління системою радіостанцій здійснюється через мобільний додаток.

Himera являє собою портативні радіостанції тактичного рівня, призначені для захищеного зв'язку на рівні "взвод-відділення".

За даними українського військового порталу Defence Express, фахівці Himera також працюють над удосконаленням своїх радіостанцій. В липні стало відомо про нову важливу функцію – MESH, яка дозволяє радіостанціям формувати цифрову мережу типу MANET.