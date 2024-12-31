В России нехватка рабочей силы

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW). Диктатор Путин подписал указ, согласно которому мигранты, которые въехали в Россию нелегально, должны подать заявление на получение легального статуса или покинуть Россию до 30 апреля 2025 года.

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"Мигранты могут получить легальный статус, пройдя ряд медицинских обследований, сдав экзамен по русскому языку, истории и права, выплатив все долги или подписав контракт на военную службу с Министерством обороны России", – говорится в сообщении.

К чему приведет указ Путина

Аналитики предположили, что указ Путина, вероятно, еще больше усугубит текущую нехватку рабочей силы в стране, если значительное количество мигрантов, работающих в сфере общественного питания, транспорта и других низкоквалифицированных отраслях, или покинут Россию, или будут принудительно мобилизованы в ряды российской армии.

При этом, остается непонятным, будет ли российская власть выполнять этот указ, хотя ее решение относительно того, будет ли она его выполнять, вероятно, укажет на то, как власть России расставляет приоритеты в реагировании на политические, военные и экономические вызовы на рынке труда.

Приоритеты Кремля

В ISW также считают, что выполнение этого указа и начало депортации мигрантов будет свидетельствовать, что Кремль отдает приоритет успокоению жалоб российских провоенизированных ультранационалистов и решению проблем безопасности режима, связанных с постоянными сообщениями о совершении мигрантами преступлений и террористических актов в России, а не решению экономических проблем страны.