В Росії брак робочої сили

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW). Диктатор Путін підписав указ, згідно з яким мігранти, які в'їхали в Росію нелегально, повинні подати заяву на отримання легального статусу або покинути Росію до 30 квітня 2025 року.

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"Мігранти можуть отримати легальний статус, пройшовши низку медичних обстежень, склавши іспит з російської мови, історії та права, виплативши всі борги або підписавши контракт на військову службу з Міністерством оборони Росії", – ідеться в повідомленні.

До чого призведе указ Путіна

Аналітики припустили, що указ Путіна, ймовірно, ще більше посилить поточну нестачу робочої сили в країні, якщо значна кількість мігрантів, які працюють у сфері громадського харчування, транспорту та інших низькокваліфікованих галузях, або покинуть Росію, або будуть примусово мобілізовані до лав російської армії.

При цьому, залишається незрозумілим, чи буде російська влада виконувати цей указ, хоча її рішення щодо того, чи буде вона його виконувати, ймовірно, вкаже на те, як влада Росії розставляє пріоритети у реагуванні на політичні, військові та економічна виклики на ринку праці.

Пріоритети Кремля

В ISW також вважають, що виконання цього указу і початок депортації мігрантів свідчитиме, що Кремль надає пріоритет заспокоєнню скарг російських провійськових ультранаціоналістів і вирішенню безпекових проблем режиму, пов'язаних з постійними повідомленнями про скоєння мігрантами злочинів і терористичних актів у Росії, а не вирішенню економічних проблем країни.