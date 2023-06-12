Главными идеологами бойкота Mondelez International стали корпорации в Скандинавском регионе. Среди них есть представители из самых разных отраслей.

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Бойкот против мощного производителя продуктов из США

Американский производитель напитков и продуктов имеет достаточно сильное присутствие в Швеции и Норвегии из-за своих местных производителей шоколада Freia и Marabou. В список компаний, которые анонсировали отказ от товаров от Mondelez International:

Авиакомпании SAS и Norwegian Air;

Norwegian Air; Железнодорожная группа SJ;

Сеть отелей Strawberry;

Ритейлер Elkjop;

Судоходная группа Fjord Line;

Норвежская футбольная ассоциация.

В последние дни они заявили об отказе от продажи продуктов от Mondelez. Скандинавские компании сообщили, что основанием для такого решения стало признание американской корпорации международным спонсором войны в Украине.

Что известно о позиции Mondelez International

Mondelez International продолжает работать в России, несмотря на призыв покинуть этот рынок от собственных работников в разных странах. Многие бизнесы приняли решение продать прекратить свою деятельность на территории государства-агрессора и продали свои активы.

К теме! На полках многих можно найти печенье Oreo, бисквиты Barny, шоколад Milka, Alpen Gold и Toblerone. Всё это производит Mondelez.

В настоящее время компания из США стремится встретиться с представителями властей Норвегии, чтобы защитить свой местный бизнес, чтобы разъяснить свою позицию. Кроме того, в Mondelez International подчеркнули, что продукцию из России не продается в Норвегии.

Производитель продуктов также отметил, что его деятельность на рынке агрессора ограничена. Мол, компания приостановила инвестиции и рекламу, а также осудила войну. Но все это можно перечеркнуть двумя факторами: компания продолжает предоставлять там рабочие места и платить налоги в российский бюджет. Речь идет о десятках миллионов долларов.