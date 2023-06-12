Головними ідеологами бойкоту Mondelez International стали корпорації у Скандинавському регіоні. Серед них є представники із найрізноманітніших галузей.
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Бойкот проти потужного виробника продуктів з США
Американський виробник напоїв та продуктів має досить сильну присутність у Швеції та Норвегії через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou. До списку компаній, які анонсували відмову від товарів від Mondelez International:
- Авіакомпанії SAS та Norwegian Air;
- Залізнична група SJ;
- Мережа готелів Strawberry;
- Ритейлер Elkjop;
- Судноплавна група Fjord Line;
- Норвезька футбольна асоціація.
В останні дні вони заявили про відмову від продажу продуктів від Mondelez. Скандинавські компанії повідомили, що підставою для такого рішення стало визнання американської корпорації міжнародним спонсором війни в Україні.
Що відомо про позицію Mondelez International
Mondelez International продовжує працювати у Росії попри заклик покинути цей ринок від власних працівників у різних країнах. Чимало бізнесів ухвалили рішення продати припинити свою діяльність на території держави-агресорки та продали свої активи.
Наразі компанія із США прагне зустрітися із представниками влади Норвегії, аби захистити свій місцевий бізнес, аби роз'яснити свою позицію. Крім того, у Mondelez International наголосили, що продукцію з Росії не продають у Норвегії.
Виробник продуктів також зауважив, що його діяльність на ринку агресора обмежена. Мовляв, компанія призупинила інвестиції та рекламу, а також засудила війну. Але усе це по суті можна перекреслити двома факторами: компанія продовжує надавати там робочі місця та сплачувати податки до російського бюджету. Йдеться про десятки мільйонів доларів.