Где за работу платят больше всего

Наибольший разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и предложениями компаний зафиксирован сразу в нескольких сферах, пишет OBOZ.

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Речь идет о следующих отраслях:

Охрана, безопасность и силовые структуры – кандидаты претендуют в среднем на 30 тысяч гривен, тогда как работодатели готовы платить около 70,5 тысяч гривен, что является самым большим зафиксированным разрывом в зарплатах; Госучреждения и местное самоуправление – соискатели ожидают в среднем 35 тысяч, тогда как предложение достигает 71 тысячи; Недвижимость – соискатели рассчитывают на 40 тысяч гривен, а компании в среднем платят около 70 тысяч гривен.

Однако есть и отрасли, где ситуация кардинально иная. Наибольший разрыв в пользу кандидатов зафиксирован в производстве, инженерии и технологиях. Специалисты в этих сферах рассчитывают в среднем на зарплату около 45 тысяч гривен, тогда как компании предлагают примерно 34 тысячи.

Это свидетельствует о том, что финансовые ожидания соискателей в этих отраслях пока опережают возможности работодателей.

Почему украинцы скрывают желаемую зарплату

Исследование также показало, что многие соискатели сознательно не указывают желаемый уровень дохода в своем резюме. В частности:

45% кандидатов не называют желаемую зарплату, чтобы первыми сумму озвучила компания;

28% боятся либо занизить свои ожидания, либо, наоборот, попросить слишком много;

33% украинцев вообще игнорируют вакансии, если работодатель не указал уровень заработной платы.

Опрос также показал, что 29% украинцев убеждены: на нынешней работе им платят меньше, чем они заслуживают.

Какая сезонная работа сейчас популярна

Сезонная работа традиционно активизируется в конце весны и летом. В этом году эта тенденция только усиливается: например, на рынке фиксируется значительное количество вакансий для молодежи и людей без опыта. Чаще всего предлагают работу продавцами, курьерами, упаковщиками, грузчиками, официантами, баристами и т. д. Кроме того, отдельно растет количество вакансий в агросекторе и туристической сфере.

Уровень оплаты труда на сезонных вакансиях в основном соответствует средним зарплатам в тех сферах, где открыты такие предложения. Например, повар – до 60 000 гривен, вожатый в лагере – от 10 000 до 30 000 гривен, упаковщик – от 20 000 до 40 000 гривен, – отмечают на платформе.