Де за роботу платять найбільше

Найбільший розрив між зарплатними очікуваннями кандидатів і пропозиціями компаній зафіксували одразу в кількох сферах, пише OBOZ.

Дивіться також ШІ вже "полює" на цих людей: Anthropic склав рейтинг найбільш вразливих професій

Йдеться про такі галузі:

Охорона, безпека та силові структури – кандидати претендують у середньому на 30 тисяч гривень, натомість роботодавці готові платити близько 70,5 тисяч гривень, що є найбільшим зафіксованим зарплатним розривом; Держустанови та місцеве самоврядування – шукачі очікують в середньому на 35 тисяч, тоді як пропозиція сягає 71 тисячу; Нерухомість – претенденти розраховують на 40 тисяч гривень, а компанії у середньому платять близько 70 тисяч гривень.

Проте є й галузі, де ситуація кардинально інша. Найбільший розрив на користь кандидатів зафіксували у виробництві, інженерії та технологіях. Фахівці в цих сферах розраховують у середньому на зарплату близько 45 тисяч гривень, тоді як компанії пропонують приблизно 34 тисячі.

Це свідчить про те, що фінансові очікування претендентів у цих галузях поки що випереджають можливості роботодавців.

Чому українці приховують бажану зарплату

Дослідження також показало, що багато шукачів роботи свідомо не вказують бажаний рівень доходу у своєму резюме. Зокрема:

45% кандидатів не називають бажану зарплату, щоб першою суму озвучила компанія;

28% бояться або занизити свої очікування, або навпаки – попросити надто багато;

33% українців взагалі ігнорують вакансії, якщо роботодавець приховав рівень заробітної плати.

Опитування також показало, що 29% українців переконані: на нинішній роботі їм платять менше, ніж вони заслуговують.

Яка сезонна робота зараз популярна

Сезонна робота традиційно активізується наприкінці весни та влітку. Цьогоріч ця тенденція лише посилюється: наприклад, на ринку фіксують значну кількість вакансій для молоді та людей без досвіду. Найчастіше пропонують роботу продавцями, кур'єрами, пакувальниками, вантажниками, офіціантами, баристами тощо. Крім того, окремо зростають вакансії у агросекторі та туристичній сфері.

Рівень оплати праці на сезонних вакансіях здебільшого відповідає середнім зарплатам у тих сферах, де відкриті такі пропозиції. Наприклад, кухар – до 60 000 гривень, вожатий в табір – від 10 000 до 30 000 гривень, пакувальник – від 20 000 до 40 000 гривень, – зазначають на платформі.