"Вкусно и точка", Rostic's, Burger King: что происходит с сетями фастфуда в России?

Глобальная экономия заставила россиян экономить даже на бургерах, пишет росСМИ "Коммерсант".

Смотрите также После школы – на дроновой завод: что происходит с рынком труда в России

Больше всего просела прибыль в сети Rostic's (управляющая компания "Юнирест") – минус 27,5%, до 4,1 миллиардов рублей. Для сравнения, годом ранее компания демонстрировала стремительный рост – более 60%.

(управляющая компания "Юнирест") – минус 27,5%, до 4,1 миллиардов рублей. Для сравнения, годом ранее компания демонстрировала стремительный рост – более 60%. В сети "Вкусно и точка", которая пришла на смену McDonald's в России, ситуация также ухудшилась: чистая прибыль снизилась на 15% – до 14,4 миллиарда рублей, хотя в 2024-м компания еще росла.

Еще хуже динамика в Burger King (в России – "Бургер Рус"): прибыль обвалилась более чем вдвое – примерно на 60%.

Старший аналитик "Риком-Траст" Валерия Попова связала падение прибыли в фастфуде с "существенным ростом" операционных расходов, включая рост расходов на зарплаты сотрудников, а также подорожание ингредиентов из-за "инфляционных процессов" и логистических сложностей. Еще одной причиной может быть замедление расходов россиян на общественное питание.

Параллельно цены в заведениях продолжили расти. Средний чек за год подскочил примерно на 12%, тогда как количество посетителей увеличилось лишь на 2%. То есть люди платят больше, но приходят реже.

Что происходит с российской экономикой?

В интервью для канала "Коммерсант Украинский" экономист Андрей Новак рассказал, что уже в этом году экономика Кремля может дойти до системного кризиса.

По словам экономиста, это произойдет из-за падения рубля, ухудшение финансового положения в крупных компаниях.

Она (российская экономика – 24 Канал) уже начинает умирать. Сейчас я, конечно, не смогу назвать точный месяц, но это произойдет уже в этом году,

– отметил Андрей Новак.

Он добавил, что в такой ситуации Кремль окажется перед выбором, где надо определить: или уменьшать финансирование войны, или идти на экономический крах. В частности, прекращение войны в Украине не спасет Москву, а наоборот приведет к политической дестабилизации.

