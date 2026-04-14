"Вкусно и точка", Rostic's, Burger King: что происходит с сетями фастфуда в России?
Глобальная экономия заставила россиян экономить даже на бургерах, пишет росСМИ "Коммерсант".
- Больше всего просела прибыль в сети Rostic's (управляющая компания "Юнирест") – минус 27,5%, до 4,1 миллиардов рублей. Для сравнения, годом ранее компания демонстрировала стремительный рост – более 60%.
- В сети "Вкусно и точка", которая пришла на смену McDonald's в России, ситуация также ухудшилась: чистая прибыль снизилась на 15% – до 14,4 миллиарда рублей, хотя в 2024-м компания еще росла.
- Еще хуже динамика в Burger King (в России – "Бургер Рус"): прибыль обвалилась более чем вдвое – примерно на 60%.
Старший аналитик "Риком-Траст" Валерия Попова связала падение прибыли в фастфуде с "существенным ростом" операционных расходов, включая рост расходов на зарплаты сотрудников, а также подорожание ингредиентов из-за "инфляционных процессов" и логистических сложностей. Еще одной причиной может быть замедление расходов россиян на общественное питание.
Параллельно цены в заведениях продолжили расти. Средний чек за год подскочил примерно на 12%, тогда как количество посетителей увеличилось лишь на 2%. То есть люди платят больше, но приходят реже.
Что происходит с российской экономикой?
В интервью для канала "Коммерсант Украинский" экономист Андрей Новак рассказал, что уже в этом году экономика Кремля может дойти до системного кризиса.
По словам экономиста, это произойдет из-за падения рубля, ухудшение финансового положения в крупных компаниях.
Она (российская экономика – 24 Канал) уже начинает умирать. Сейчас я, конечно, не смогу назвать точный месяц, но это произойдет уже в этом году,
– отметил Андрей Новак.
Он добавил, что в такой ситуации Кремль окажется перед выбором, где надо определить: или уменьшать финансирование войны, или идти на экономический крах. В частности, прекращение войны в Украине не спасет Москву, а наоборот приведет к политической дестабилизации.
Проблемы бизнеса в России
В 2025 году "ВкусВилл" в России закрыл 286 магазинов, сократив общее количество на 12,7% до 1973 точек, что объясняется оптимизацией и ускорением доставки.
В России впервые с 2000 года сократилось количество магазинов из-за роста налогов и обострения конкуренции. Это касается всех торговых точек – от продуктовых магазинов у дома, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды.
В России резко увеличились сроки и стоимость доставки бытовой техники из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сбои в логистике могут привести к росту цен на бытовую технику в России на 10 – 15% до конца весны.