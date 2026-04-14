"Вкусно і точка", Rostic’s, Burger King: що відбувається з мережами фастфуду в Росії?
Глобальна економія змусила росіян економити навіть на бургерах, пише росЗМІ "Коммерсант".
- Найбільше просів прибуток у мережі Rostic’s (керуюча компанія "Юнірест") – мінус 27,5%, до 4,1 мільярдів рублів. Для порівняння, роком раніше компанія демонструвала стрімке зростання – понад 60%.
- У мережі "Вкусно і точка", яка прийшла на зміну McDonald's у Росії, ситуація також погіршилась: чистий прибуток знизився на 15% – до 14,4 мільярда рублів, хоча у 2024-му компанія ще зростала.
- Ще гірша динаміка у Burger King (в Росії – "Бургер Рус"): прибуток обвалився більш ніж удвічі – приблизно на 60%.
Старша аналітикиня "Ріком-Траст" Валерія Попова пов'язала падіння прибутків у фастфуді зі "суттєвим зростанням" операційних витрат, включаючи зростання витрат на зарплати співробітників, а також подорожчання інгредієнтів через "інфляційні процеси" та логістичні складнощі. Ще однією причиною може бути уповільнення витрат росіян на громадське харчування.
Паралельно ціни у закладах продовжили зростати. Середній чек за рік підскочив приблизно на 12%, тоді як кількість відвідувачів збільшилась лише на 2%. Тобто люди платять більше, але приходять рідше.
Що відбувається з російською економікою?
В інтерв'ю для каналу "Комерсант Український" економіст Андрій Новак розповів, що вже цьогоріч економіка Кремля може дійти до системної кризи.
За словами економіста, це станеться через падіння рубля, погіршення фінансового становища у великих компаніях.
Вона (російська економіка – 24 Канал) вже починає помирати. Зараз я, звичайно, не зможу назвати точний місяць, але це відбудеться вже цього року,
– зазначив Андрій Новак.
Він додав, що в такій ситуації Кремль опиниться перед вибором, де треба визначити: або зменшувати фінансування війни, або йти на економічних крах. Зокрема, припинення війни в Україні не врятує Москву, а навпаки призведе до політичної дестабілізації.
Проблеми бізнесу в Росії
У 2025 році "ВкусВілл" в Росії закрив 286 магазинів, скоротивши загальну кількість на 12,7% до 1973 точок, що пояснюється оптимізацією та прискоренням доставки.
У Росії вперше з 2000 року скоротилася кількість магазинів через зростання податків та загострення конкуренції. Це стосується всіх торгових точок – від продуктових магазинів біля будинку, супермаркетів та кіосків із фруктами до салонів зв'язку та магазинів одягу.
У Росії різко збільшилися терміни та вартість доставки побутової техніки через конфлікт на Близькому Сході. Збої в логістиці можуть призвести до зростання цін на побутову техніку в Росії на 10 – 15% до кінця весни.