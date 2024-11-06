Как изменятся лимиты на доход ФЛП

Сейчас минимальная зарплата в Украине достигает 8 тысяч гривен С 1 января 2024 года это значение не изменится, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию 2025 – 2027.

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То есть, годовые лимиты в 2025 должны достичь:

для ФЛП I группы – 167 минимальных зарплат – 1 336 000 гривен;

II группы – 834 минималки – 6 672 000 гривен;

III группы – 1 167 минимальных зарплат – 9 336 000 гривен.

Обратите внимание! Для ФЛП IV группы такого лимита нет.

Когда ФЛП нужно платить налоги

Единый налог необходимо уплачивать:

ФЛП I и II группы – до 20 числа текущего месяца (как аванс);

Обратите внимание! Если крайний срок приходится на выходной и праздничный день, уплату нужно сделать заблаговременно.

ФЛП III группы – ежеквартально в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации за налоговый квартал;

ФЛП IV группы – ежеквартально в течение 30 календарных дней, следующих после последнего календарного дня налогового квартала.

Единый социальный взнос (ЕСВ), необходимо платить ежеквартально – до 20 числа месяца, который наступает после налогового квартала. Сейчас этот показатель составляет 22% от определенной в Украине минимальной зарплаты.

Важно! Во время военного положения и еще год после его завершения, ФЛП могут не платить ЕСВ. При этом, им не будет зачислен страховой стаж.

ФЛП обязаны уплачивать и военный сбор. Размер этого налога зависит от группы.

Как может вырасти военный сбор для ФЛП в 2025 году

При окончательном утверждении законопроекта 11416-д. Военный сбор изменится так: