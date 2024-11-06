Як зміняться ліміти на дохід ФОП
Зараз мінімальна зарплата в Україні сягає 8 тисяч гривень З 1 січня 2024 року це значення не зміниться, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію 2025 – 2027.
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Тобто, річні ліміти у 2025 мають сягнути:
- для ФОП I групи – 167 мінімальних зарплат – 1 336 000 гривень;
- II групи – 834 мінімалки – 6 672 000 гривень;
- III групи – 1 167 мінімальних зарплат – 9 336 000 гривень.
Зверніть увагу! Для ФОП IV групи такого ліміту немає.
Коли ФОПам потрібно сплачувати податки
Єдиний податок необхідно сплачувати:
- ФОП I та II групи – до 20 числа поточного місяця (як аванс);
Зауважте! Якщо крайній термін припадає на вихідний та святковий день, сплату потрібно зробити завчасно.
- ФОП III групи – щоквартально протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий квартал;
- ФОП IV групи – щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають після останнього календарного дня податкового кварталу.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), необхідно сплачувати щоквартально – до 20 числа місяця, який настає після податкового кварталу. Зараз цей показник складає 22% від визначеної в Україні мінімальної зарплати.
Важливо! Під час воєнного стану та ще рік після його завершення, ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ. При цьому, їм не буде зараховано страховий стаж.
ФОПи зобов'язані сплачувати і військовий збір. Розмір цього податку залежить від групи.
Як може зрости військовий збір для ФОПів у 2025
При кінцевому затвердженні законопроєкту 11416-д. Військовий збір зміниться так:
- для ФОП усіх груп крім III військовий збір сягатиме 10% від мінімальної зарплати;
- для ФОП III групи – 1% від доходу.