Почему США выступили против сделки

Сделка между Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance оценивается в 110 миллиардов долларов. Генеральные прокуроры 12 американских штатов обратились в суд с требованием заблокировать слияние, пишет Axios.

В коалицию вошли генеральные прокуроры:

Калифорнии; Аризоны; Колорадо; Коннектикута; Массачусетса; Миннесоты; Невады; Нью-Джерси; Нью-Мексико; Нью-Йорка; Орегона; Вашингтон.

По мнению прокуроров, объединение двух медиакомпаний еще больше усилит концентрацию рынка. По их оценкам, после завершения сделки:

три крупнейших дистрибьютора будут контролировать 75% рынка широкого кинопроката;

четыре крупнейшие студии – объединенная Paramount Skydance/Warner Bros. Discovery, Disney, Universal и Sony – получат 86 % этого рынка;

в сегменте самых кассовых премьер новая компания будет контролировать более 30%, а четыре крупнейшие студии – более 90%;

на рынке кабельного телевидения доля объединенной компании достигнет 27%.

Незаконное слияние этих двух гигантов индустрии развлечений приведет к росту цен, ухудшению качества и сокращению объемов контента в сфере кино и телевидения, что нанесет ущерб кинотеатрам, кабельным операторам и, в конечном итоге, зрителям,

– заявил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.

Против сделки выступили сценаристы и кинотеатры

Иск поддержали сразу несколько влиятельных организаций. Среди них:

Writers Guild of America West;

Writers Guild of America East;

отраслевая ассоциация кинотеатров Cinema United.

Президент WGA West Мишель Малрони назвала предстоящее объединение "одним из худших, которые мы когда-либо видели". В то же время президент WGA East Том Фонтана заявил, что сделка может стать "абсолютной и беспрецедентной катастрофой" для американской индустрии кино, телевидения и новостей.

В Cinema United также убеждены, что дальнейшая концентрация медиарынка может нанести ущерб не только Голливуду, но и местным сообществам, где кинотеатры остаются важной частью экономики и культурной жизни.

Что ответили в Paramount

В Paramount категорически не согласны с претензиями прокуроров. В компании заявили, что иск основан на неверном толковании антимонопольного законодательства и не учитывает современную ситуацию на рынке.

Там подчеркивают, что главным конкурентом традиционных медиакомпаний давно стали стриминговые сервисы, которые существенно изменили индустрию и привели к потере десятков тысяч рабочих мест в Калифорнии.

По мнению компании, именно объединение Warner Bros. Discovery и Paramount позволит создать более сильного игрока, способного эффективнее конкурировать с крупнейшими мировыми стриминговыми платформами.

Напомним, что Paramount еще зимой договорилась о покупке Warner Bros за 110 миллиардов долларов, обойдя Netflix в борьбе за активы. Однако "эпопея" со слиянием продолжается до сих пор.

К слову, конгломерат Paramount Skydance принадлежит семье Эллисон, близкой к Дональду Трампу. В случае одобрения регулирующими органами Paramount получит контроль над HBO Max, телеканалами CNN, Food Network и рядом спортивных сервисов.