Чому США виступили проти угоди

Угода Warner Bros. Discovery та Paramount Skydance оцінюється у 110 мільярдів доларів. Генеральні прокурори 12 американських штатів звернулися до суду з вимогою заблокувати об'єднання, пише Axios.

До коаліції увійшли генеральні прокурори:

Каліфорнії; Аризони; Колорадо; Коннектикуту; Массачусетсу; Міннесоти; Невади; Нью-Джерсі; Нью-Мексико; Нью-Йорка; Орегону; Вашингтона.

На думку прокурорів, об'єднання двох медіакомпаній ще більше посилить концентрацію ринку. За їхніми оцінками, після завершення угоди:

три найбільші дистриб'ютори контролюватимуть 75% ринку широкого кінопрокату;

чотири найбільші студії – об'єднана Paramount Skydance/Warner Bros. Discovery, Disney, Universal і Sony – отримають 86% цього ринку;

у сегменті найкасовіших прем'єр нова компанія контролюватиме понад 30%, а чотири найбільші студії – більше 90%;

на ринку кабельного телебачення частка об'єднаної компанії сягне 27%.

Незаконне злиття цих двох гігантів індустрії розваг призведе до зростання цін, погіршення якості та скорочення обсягів контенту у сфері кіно й телебачення, що зашкодить кінотеатрам, кабельним операторам і зрештою глядачам,

– заявив Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта.

Проти угоди виступили сценаристи та кінотеатри

Позов підтримали одразу кілька впливових організацій. Серед них:

Writers Guild of America West;

Writers Guild of America East;

галузева асоціація кінотеатрів Cinema United.

Президентка WGA West Мішель Малроні назвала майбутнє об'єднання "одним із найгірших, які ми коли-небудь бачили". Водночас президент WGA East Том Фонтана заявив, що угода може стати "абсолютною й безпрецедентною катастрофою" для американської індустрії кіно, телебачення та новин.

У Cinema United також переконані, що подальша концентрація медіаринку може завдати шкоди не лише Голлівуду, а й місцевим громадам, де кінотеатри залишаються важливою частиною економіки та культурного життя.

Що відповіли у Paramount

У Paramount категорично не погоджуються з претензіями прокурорів. У компанії заявили, що позов базується на неправильному тлумаченні антимонопольного законодавства та не враховує сучасної ситуації на ринку.

Там наголошують, що головним конкурентом традиційних медіакомпаній давно стали стримінгові сервіси, які суттєво змінили індустрію та призвели до втрати десятків тисяч робочих місць у Каліфорнії.

На думку компанії, саме об'єднання Warner Bros. Discovery та Paramount дозволить створити сильнішого гравця, здатного ефективніше конкурувати з найбільшими світовими стримінговими платформами.

Нагадаємо, що Paramount ще взимку домовилася про купівлю Warner Bros за 110 мільярдів доларів, обійшовши Netflix у боротьбі за активи. Проте "епопея" зі злиттям триває досі.

До слова, конгломератом Paramount Skydance володіє сім'я Еллісон, близька до Дональда Трампа. У разі схвалення регуляторами Paramount отримає контроль над HBO Max, телеканалами CNN, Food Network та рядом спортивних сервісів.