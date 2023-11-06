Банкротство WeWork

Оператор глобальной сети коворкингов WeWork будет подавать документы для процедуры банкротства. Процесс должен проходить в соответствии с процедурой Главы 11.

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Эта процедура предусматривает разрешение на работу компании до тех пор, пока она работает над планом погашения долгов. Также это позволит отказаться от дорогостоящей аренды и предусматривает ряд других правовых инструментов.

Причиной такого шага компании стало падение акций более чем на 50%. С начала 2023 года они потеряли 98% своей стоимости и торговались лишь по 1,05 доллара.

Любопытно! Компанию WeWork основали Адам Нейман, Ребекка Кит, Мигель Маккелви в 2010 году. Свою деятельность пространство коворкингов начало в Нью-Йорке, после чего быстро разрасталось на новые территории. У компании было более 700 локаций по всему миру, однако падение доходов и снижение цены акций стали ударом, после которого бизнес не пришел в себя.

В начале месяца WeWork не заплатил проценты по некоторым облигациям. Кроме того, компания предупредила, что не будет платить 6,4 миллиона по некоторым облигациям. Инвесторы не могут претендовать на активы компании как раз из-за применения Главы 11.

По состоянию на 30 июня WeWork имела долги в 2,9 миллиарда долларов из-за долгосрочных займов. Еще 13 миллиардов компания должна была выплатить за долгосрочную аренду.