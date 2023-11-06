Банкрутство WeWork
Оператор глобальної мережі коворкінгів WeWork буде подавати документи для процедури банкрутства. Процес повинен відбуватися відповідно до процедури Глави 11.
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Ця процедура передбачає дозвіл на роботу для компанії до того часу, поки вона працює над планом погашення боргів. Також це дозволить відмовитися від дорогої оренди та передбачає низку інших правових інструментів.
Причиною такого кроку компанії стало падіння акцій більш ніж на 50%. З початку 2023 року вони втратили 98% від своєї вартості та торгувалися лише по 1,05 долара.
На початку місяця WeWork не заплатив відсотків за деякими облігаціями. Окрім того, компанія попередила, що не платитиме 6,4 мільйона за деякими облігаціями. Інвестори не можуть претендувати на активи компанії якраз через застосування Глави 11.
Станом на 30 червня WeWork мала борги на 2,9 мільярда доларів через довгострокові позики. Ще 13 мільярдів компанія повинна була виплатити за довгострокову оренду.