Банкрутство WeWork

Оператор глобальної мережі коворкінгів WeWork буде подавати документи для процедури банкрутства. Процес повинен відбуватися відповідно до процедури Глави 11.

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Ця процедура передбачає дозвіл на роботу для компанії до того часу, поки вона працює над планом погашення боргів. Також це дозволить відмовитися від дорогої оренди та передбачає низку інших правових інструментів.

Причиною такого кроку компанії стало падіння акцій більш ніж на 50%. З початку 2023 року вони втратили 98% від своєї вартості та торгувалися лише по 1,05 долара.

Цікаво! Компанію WeWork заснували Адам Нейман, Ребека Кіт, Мігель Маккелві у 2010 році. Свою діяльність простір коворкінгів розпочав у Нью-Йорку, після чого швидко розростався на нові території. У компанії було понад 700 локацій по всьому світу, однак падіння доходів та зниження ціни акцій стали ударом, після якого бізнес не оговтався.

На початку місяця WeWork не заплатив відсотків за деякими облігаціями. Окрім того, компанія попередила, що не платитиме 6,4 мільйона за деякими облігаціями. Інвестори не можуть претендувати на активи компанії якраз через застосування Глави 11.

Станом на 30 червня WeWork мала борги на 2,9 мільярда доларів через довгострокові позики. Ще 13 мільярдів компанія повинна була виплатити за довгострокову оренду.