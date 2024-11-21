Как и по каким причинам в Украине растут зарплаты

Расчет сделан с учетом инфляции, пишет 24 канал со ссылкой на Национальный банк Украины.

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По состоянию на сейчас повышать зарплату работодателей заставляет конкуренция за работников. Причиной тому является ощутимый дефицит кадров на рынке труда.

Важно! В частности за апрель-июнь 2024 реальная заработная плата в Украине в среднем выросла на 17,6% к этому же периоду прошлого года. А номинальная зарплата увеличилась на 22,1%.

Кроме того, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились в третьем квартале. Но усиление инфляционного давления спровоцировало замедление темпов роста реальных зарплат. Однако они все еще оставались достаточно высокими.

Вырастут ли в Украине зарплаты в будущем

В ведомстве заявили, что уже в конце текущего года реальные заработные платы могут превысить довоенный уровень. Повышаться они будут в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за имеющуюся рабочую силу.

В то же время это будет способствовать дальнейшему росту потребительского спроса. Но при условии мягкой фискальной политики.