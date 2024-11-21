Як та за яких причин в Україні зростають зарплати

Розрахунок зроблений з урахуванням інфляції, пише 24 канал з посиланням на Національний банк України.

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Станом на зараз підвищувати зарплату роботодавців змушує конкуренція за працівників. Причиною тому є відчутний дефіцит кадрів на ринку праці.

Важливо! Зокрема за квітень-червень 2024 року реальна заробітна плата в Україні в середньому зросла на 17,6% до цього ж періоду минулого року. А номінальна зарплата збільшилась на 22,1%.

Крім того, високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися в третьому кварталі. Але посилення інфляційного тиску спровокувало уповільнення темпів зростання реальних зарплат. Однак вони все ще залишалися досить високими.

Чи виростуть в Україні зарплати у майбутньому

У відомстві заявили, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати можуть перевищити довоєнний рівень. Підвищуватимуться вони надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу.

Водночас це сприятиме подальшому зростанню споживчого попиту. Але за умови м'якої фіскальної політики.