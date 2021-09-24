На момент смерті чоловікові був 41 рік. У повідомленні про трагедію написали, що танцівник завжди був люблячим чоловіком, турботливим батьком, чуйним сином та вірним другом.

Нещодавно Помер актор відомого львівського театру

Змалечку був у театрі

За свою кар'єру чоловік втілив образи принца Зігфріда в "Лебединому озері", принца Лускунчика в "Лускунчику", Еспада в "Дон Кіхоті" та багато інших. Тануцівника називали дитям театру, бо він змалечку знав, що з'єднує своє життя з балетом. Дмитро був сином колишньої художньої керівниці балету й помічника режисера цього ж театру.

У наших спогадах він назавжди залишиться пристрасним та відчайдушним Хозе, сміливим Конрадом, благородним Принцом. Для всього нашого колективу та творчої спільноти України це велика втрата,

– написали колишні співробітники чоловіка.

Вони висловили співчуття близьким і рідним померлого. Також додали, що сумують разом з ними.

Дмитро Омельченко в різні роки свого життя / Фото Дніпровського театру опери та балету

Читайте повний текст допису Дніпропетровського академічного театру опери та балету:

З почуттям глибокої скорботи повідомляємо про смерть нашого видатного артиста балету та постановника ДМИТРА ІВАНОВИЧА ОМЕЛЬЧЕНКА (6.10.1980-24.09.2021).

Він був "дитиною" театру, яка ще змалечку знала, що з'єднує своє життя з балетом. Син в минулому художнього керівника балету нашого театру З. Зінченко та помічника режисера І. Омельченко, чоловік нашої прими балерини О. Печенюк.

Він досконало знав що таке світ театру та сцени.

На сцені він втілив образи: Принц Зігфрід в "Лебединому озері", Принц Дезіре в "Сплячій красуні", Принц Лускунчик в "Лускунчике", Граф Альберт в "Жізелі", Кавалер в "Пахіті", Еспада в "Дон Кіхоті" та інш. Але більшість глядачів нашого театру та колеги запам'ятають його, як постановника балетних вистав: хореографічної композиції в стилі модерн в "DEGAGE", "ZAкулісся", "КОРСАР" та "CARMEN&JOSE". Він був першим виконавцем головних партій у свої виставах: Чоловік в чорному ("DEGAGE"), Новий танцівник ("ZAкулісся"), Конрад ("КОРСАР") та Хозе ("CARMEN&JOSE").

У 2017 р. за балет "CARMEN&JOSE" Дмитро отримав всеукраїнську премію ім. Ф. Шекери.

У наших спогадах він назавжди залишиться пристрасним та відчайдушним Хозе, сміливим Конрадом, благородним Принцем.

Він завжди був люблячим чоловіком, турботливим батьком, чуйним сином та вірним другом. Для всього нашого колективу та творчої спільноти України це велика втрата.

Висловлюємо наші глибокі співчуття близьким, рідним та колегами. Сумуємо разом з вами та розділяємо ваш біль.