До Верховної Ради вже внесли проєкт державного бюджету-2021. Парламентарі планують почати розгляд документа під час засідання 18 вересня.

Основні показники та цифри, закладені у держбюджет, опублікувала пресслужба Кабміну.

Раніше Проєкт держбюджету на 2021 рік внесли в Раду

Головні показники держбюджету-2021

Доходи держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень, що на 92,3 мільярда гривень більше від плану 2020 року.

передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень, що на 92,3 мільярда гривень більше від плану 2020 року. Видатки – 1 трильйон 350 мільярдів гривень.

– 1 трильйон 350 мільярдів гривень. Дефіцит державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень. А це на півтора відсотка нижче, ніж було у 2020 році.

Зверніть увагу! Дефіцит бюджету має багато негативних наслідків. Зокрема, інфляція, секвестр (тобто скорочення видатків на інші бюджетні програми та фонди), зростання державного боргу та витіснення державними позиками приватних позичальників з кредитного ринку, що веде до збільшення відсоткових ставок на кредит для населення та бізнесу.

ВВП закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%.

закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%. Держборг до ВВП – 64,6%.

Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень.

становитиме 13,6 тисячі гривень. А споживча інфляція сягне 7,3%.

сягне 7,3%. Середньорічний курс закладають на рівні 29,1 гривні за долар.

Головні цифри проєкту державного бюджету

Видатки на безпеку та оборону закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік.

На зарплати військовим та правоохоронцям виділять 131 мільярд. Тобто на 8,3 мільярда гривень більше, ніж минулого року.

На освіту планують витратити 174 мільярди гривень. У порівнянні з 2020 роком на 34 мільярди гривень більше. У бюджеті планують і доплати вчителям – 21,2 мільярда гривень, що передбачає зростання зарплат на 30%.

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Видатки на медицину – 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж попереднього року.

Передбачається збільшення зарплат медиків на 30%. На програму медичних гарантій планують витратити 123,4 мільярда гривень.

На боротьбу з коронавірусом – 19,4 мільярда гривень. З них витрати на вакцинацію закладають на рівні 2,6 мільярда гривень.

Загалом у 2021 році на фінансування системи охорони здоров'я передбачили 4,2% ВВП.

На соціальний захист населення витратять 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярда гривень більше у порівнянні з планом 2020 року.

Видатки для пенсійного фонду – 204 мільярди гривень.

Програма "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 мільярдів гривень. Тобто на 20,7 мільярда більше, ніж було у попередній рік.



(розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 мільярдів гривень. Тобто на 20,7 мільярда більше, ніж було у попередній рік. На програму підтримки малого та середнього бізнесу у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень. Зокрема:

на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити 10 мільярдів гривень;

на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 мільярди гривень.

Яку мінімальну заплату закладають

У бюджеті на 2021 рік передбачили також зростання мінімальної заробітної плати. Її планують двічі підвищити

до 6 тисяч гривень з 1 січня 2021 року;

гривень з 1 січня 2021 року; до 6,5 тисячі гривень – з 1 липня.

Яким буде прожитковий мінімум

У 2021 році пропонують встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

з 1 січня 2021 року у розмірі 2 189 гривень;

з 1 липня – 2 294 гривні;

з 1 грудня – 2 393 гривні.

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років:

з 1 січня 2020 року — 1 921 гривня,

з 1 липня — 2 013 гривень, з 1 грудня — 2 100 гривень;



з 1 січня 2020 року — 1 921 гривня, з 1 липня — гривень, з 1 грудня — 2 100 гривень; дітей віком від 6 до 18 років:

з 1 січня 2020 року — 2 395 гривень,

з 1 липня — 2 510 гривень, з 1 грудня — 2 618 гривень;

працездатних осіб:

з 1 січня 2020 року — 2 270 гривні,

з 1 липня — 2 279 гривень,

з 1 грудня — 2 481 гривня;

осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня 2020 року — 1 769 гривень,

з 1 липня — 1 854 гривень,

з 1 грудня — 1 934 гривень.

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Скільки витратять на інші галузі

Фінансова підтримка регіонів – 9,4 мільярда гривень, що додаткові 4,5 мільярда до плану 2020 року.

– 9,4 мільярда гривень, що додаткові 4,5 мільярда до плану 2020 року. Видатки на культуру – 7,5 мільярда гривень. Тобто на цю галузь витратять на 2,8 мільярда більше, ніж минулого року.

– 7,5 мільярда гривень. Тобто на цю галузь витратять на 2,8 мільярда більше, ніж минулого року. Видатки на спорт – 7,4 мільярда гривень – збільшено у 2,7 раза до плану 2020 року.

– 7,4 мільярда гривень – збільшено у 2,7 раза до плану 2020 року. На підтримку вугільної галузі – 4,5 мільярда гривень.

– 4,5 мільярда гривень. На підтримку аграріїв – 4,2 мільярда гривень.

– 4,2 мільярда гривень. Цифровізація галузей економіки – 2,9 мільярда гривень.

галузей економіки – 2,9 мільярда гривень. Закупівля 100 пасажирських вагонів для залізниці – 3,3 мільярда гривень.

Міністерство фінансів назвало пріоритети проєкту держбюджету

підвищена мінімальна заробітна плата;

якісна освіта;

доступна медицина;

протидія пандемії та COVID-вакцинація;

турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+).

Також акцентуватимуть увагу на обороні та безпеці, великому будівництві (дороги), транспортній інфраструктурі (нові пасажирські вагони), розвитку культури, підтримці спорту високих досягнень, масштабній цифровізації економіки та фінансово спроможних регіонах.