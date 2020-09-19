Очільник Кабміну Шмигаль вірить, що урядовий проєкт державного бюджету України на 2021 рік – абсолютно реалістичний. Це, мовляв, "бюджет можливостей", який дозволить розвивати економіку, дасть більше можливостей бізнесу, сприятиме розвитку інфраструктури.

Про це очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль говорив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" увечері 18 вересня, пише 24 канал.

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Про "бюджет можливостей"

"Це бюджет можливостей", – заявив Шмигаль, характеризуючи урядовий проєкт головного фінансового документа країни. Головними його ознаками прем'єр назвав:

Цілковиту збалансованість.

Орієнтованість на надання додаткових можливостей бізнесу.

Збалансована соціальна сфера – гроші для людей, які потребують бюджетної допомоги.

Закладені можливості для розвитку медицини й освіти.

Враховано збільшення заробітних плат загалом та мінімальної заробітної плати зокрема.

Згадав Шмигаль у своїх словах і про розвиток інфраструктури, продовження проєкту "Велике будівництво", створення додаткових робочих місць тощо.

Все це, як вважає Денис Шмигаль, "дає можливість кожній гривні перетворитись в економіці на 3 – 4 гривні ще раз через обіг коштів". "Тому це і є бюджет можливостей", — підсумував прем’єр.

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Про міфи навколо бюджету

Оптимізм очільника уряду розділяють далеко не всі політики та експерти. Зокрема, у Раді деякі депутати назвали урядовий проєкт бюджету нереалістичним та таким, що дасть змогу розвиватися лише обраним.

У відповідь Денис Шмигаль у фейсбуці оприлюднив пост (вночі 19 вересня), у якому "розвінчав міфи про держбюджет–2021":

Дефіцит бюджету – один з найнижчих серед країн Європи. Це 6% – "на рівні з Польщею".

бюджету – один з найнижчих серед країн Європи. Це 6% – "на рівні з Польщею". На енергоефективність грошей вистачить. У Фонді енергоефективності є 2,7 мільярда гривень, "ще 4,6 мільярда готові дати донори".

грошей вистачить. У Фонді енергоефективності є 2,7 мільярда гривень, "ще 4,6 мільярда готові дати донори". Бюджет реалістичний . Він передбачає підтримку всіх верств населення та продовження чинних програм.

. Він передбачає підтримку всіх верств населення та продовження чинних програм. Збільшення адміністративних витрат – це наслідок підвищення мінімальної заробітної плати.



Державний бюджет України на 2021 рік: основні цифри урядового проєкту / Інфографіка 24 каналу

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