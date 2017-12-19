Бюджетний дерибан: навіщо будують поліцейську державу

Бюджет-2018 – план пограбування українців та збагачення олігархів, чиновників і силовиків. Чому "Об’єднання "Самопоміч" проти цього документу? Та які ризики чекають на кишені українців у 2018.

Понад 2 мільярди додатково отримає Генпрокуратура. Півтора мільярда – СБУ. А утримання МВС зросте аж на 19 мільярдів гривень. Разом ці органи отримають майже 80 мільярдів гривень.

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Як правоохоронці витратять десятки мільярдів - невідомо. Як Міністерство оборони витрачатиме кошти – державна таємниця. Парламентарі вимагають відкрити інформацію.

Особливо в умовах воюючої країни ми повинні мати цивільний контроль за витрачанням коштів на оборону і на армію. Це є стандарт демократичної держави, і втому випадку ми зможемо припинити оце розкрадання і паразитування на війні і на армії

– сказав народний депутат України, фракція "Об’єднання "Самопоміч" Руслан Сидорович.

Уряд не виділяє достатньо коштів на медицину. Медична реформа проголосована, але фінансово не забезпечена. Екстрена медицина країни буквально розвалюється. Уряд не виділяє кошти на нові машини швидкої та на необхідне обладнання.

Кабмін збільшує усім мінімальну зарплату до 3723 гривень. Але не змінює застарілі тарифні розряди для медиків. Тож зарплата лікарів залишається на рівні мінімалки – медики масово виїжджають на роботу закордон.

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Уряд скасовує існуючу систему дотацій для сільгоспвиробників. Разом з тим Уряд виділяє на підтримку агропромислового комплексу понад 7 (7,3) мільярдів. Як їх розподіляють – знову невідомо.

Найбільша чорна діра бюджету-2018 - видатки на Пенсійний фонд 139 мільярдів гривень. Адже Уряд не провів верифікацію – перевірку одержувачів соціальних виплат, не виявив так звані мертві душі.

На що розподіляються гроші в бюджеті-2018 – дивіться у програмі "Крупним планом".