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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до держбюджету: що відомо

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      Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до держбюджету / Телеграм Олексія Гончаренка

      На засіданні 11 квітня бюджетний комітет затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік. Фонд на боротьбу з COVID-19 знову зменшили. Тепер він становить 64,9 мільярда гривень.

      Про рішення бюджетного комітету повідомив у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко.

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      У порівнянні з внесеним урядом проєктом зменшили Фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 мільярди гривень,
      – повідомив Гончаренко.

      Тепер розмір фонду становить 64,9 мільярда гривень.

      Які ще зміни внесли у бюджет:

      • відновили дотацію аграріям в розмірі 4 мільярдів гривень (Кабмін пропонував 2,5 мільярда гривень);
      • додали 100 мільйонів гривень на будівництво аеропорту Дніпра (уряд пропонував не виділяти на це гроші);
      • збільшили на 21 мільйон гривень видатки на Український інститут при МЗС України;
      • виділили 15 мільйонів на національний парк "Софіївка".

      Гончаренко також додав, що його пропозицію обмежити зарплати чиновників, депутатів, суддів 10 мінімальними зарплатами (47 тисяч гривень) до кінця 2020 року, а не лише на час карантину, не підтримали. За висловилися лише троє нардепів.

      Що відомо про зміни до бюджету

      • Рада 30 березня відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік. У проєкті на боротьбу з коронавірусом пропонували створити фонд на 97,1 мільярда доларів.
      • Згодом стало відомо, що на Фонд боротьби з COVID-19 виділять на третину менше – 66,3 мільярда гривень.
      • Гроші з фонду планують витрачати на підвищення виплат медичним та іншим працівникам, які залучені до боротьби з коронавірусом, закупівлю ліків, засобів захисту, обладнання; виплату пенсій; підтримку тих, хто постраждав через карантин.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Зарплата Новини Дніпра Кабінет Міністрів України Олексій Гончаренко Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Гроші Бюджет 2020 Бюджет Новини України
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