Штурм ворожих окопів, зачистка та закріплення — одна із найважливіших навичок, які опановує український піхотинець під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП). В умовах сучасної війни група бійців, які пішли вперед, – це лише "верхівка айсберга". Адже це результат розвідки та планування, тісної координації екіпажів БпЛА, артилерії, бойових медиків та логістики переднього краю. І головне – це є результатом якісної підготовки бійців. Інструктори з бойовим досвідом навчають новобранців усіх нюансів штурмових дій.

Розповідаємо, як це відбувається, на прикладі одного з навчальних центрів Сухопутних військ у матеріалі для 24 Каналу.

Цікаво Нульовий день новобранця: як розпочинається БЗВП на полігоні у майбутніх військових

В засніженому полі на узліссі – ні душі. Холодний вітер здуває сніжинки з бруствера покинутого окопу. Тільки цятка в небі, схожа на птаха, робить повільне коло над полем. Але раптом все змінюється. Крізь звук вітру наростає дзижчання: "пташка" знижується і перетворюється на дрон, який щось несе на підвісах.



Навчання новобранців / Фото Євгена Солонини

Вибух! Дрон скидає навчальну гранату всередину окопів. Другий скид, димова шашка – лягає туди, де має бути вхід до мережі укріплень.

В заростях на узліссі – рух та стрілянина. До окопів перебіжками рухається двійка бійців; інші, сховані чагарниками та складкою місцевості, прикривають їх вогнем.

Двійка зникає в диму.

– Крию!

– Біжу!

За першою двійкою в окоп застрибує наступна, а тоді ще одна...



Навчання новобранців / Фото Євгена Солонини

Дрон зависає над навчальним полем бою. Оператор БпЛА, який бачить загальну ситуацію, – на зв’язку з керівником штурмової групи. Він попереджає, що умовний "ворог" причаївся за вигином траншеї. Туди летить навчальна граната.

– Контакт!

Двійка бійців виринає з диму: перший веде вогонь в бік умовного супротивника. Присідає, щоб перезарядитися, тим часом вогонь продовжує його побратим.

– Контролюйте відгалуження! – військовий-інструктор з жовтою позначкою на броні, стоячи над бруствером траншеї, координує бійців унизу. Подальші слова заглушають нові вибухи навчальних боєприпасів.

Двійка бійців зміщується ліворуч та веде вогонь у ліве відгалуження траншеї...

Слухати одне одного і працювати як єдине ціле

"Ви бачили лише фінальну частину завдання, власне, зачистку окопів", – пояснює інструктор у балаклаві, молодший сержант на позивний "Природа": в цивільному житті він захищав від браконьєрів українські заповідні об’єкти, а з 2022-го – вже боронив Україну від російських окупантів на Сході.

Перед тим, як зачищати навчальні окопи, курсанти проходять теорію. Ми розбираємо мету нашого штурму та особливості майбутнього бою. Під наше завдання формуємо групи: вогневої підтримки, групу забезпечення і, власне, штурмову. Далі – розвідка позицій ворога, планування нашого підходу до окопів, входу в траншею та подальшої зачистки. Всі наші дії узгоджуємо на рівні командирів підрозділів,

– розповідає "Природа", доки бійці перевіряють спорядження та обтрушуються від снігу, а оператор БпЛА веде свою "пташку" на посадку.



Інструктор "Природа" / Фото Євгена Солонини

Що відчувають після навчального штурму самі бійці? Такі практичні вправи зі зброєю стають важливим етапом трансформації: цивільна людина перетворюється на військовослужбовця, розрізнена група людей – у бойовий колектив, вважає боєць "Джексон", у минулому розробник програмного забезпечення, а нині курсант, який готується поповнити одну з механізованих бригад ЗСУ.

"Тут почалася справжня взаємодія: з напарником, із групою... Інструктори нас виправляли, пояснювали й допомагали, – каже "Джексон", тримаючи на передпліччях автомат, взятий на запобіжник. – Це була класна вправа. Взагалі за минулий місяць ми відпрацьовували дуже багато всього: тактичну медицину, орієнтування та розвідку, стрільби з різноманітної зброї".



Інструктор "Джексон" / Фото Євгена Солонини

"А ще – топографія, робота з "Кропивою" (бойова система управління – 24 Канал), РЕБ, дрони, – каже "Механік", кремезний воїн з кулеметом на плечі. – У кожного є свої сильні сторони: комусь легше дається стрільба, комусь – навігація чи робота зі зв’язком. Ось "Джексону" до душі "Кропива" та безпілотники, мені – різноманітне "залізо". До мобілізації все життя був автослюсарем. Сподіваюся, у війську теж працюватиму з машинами та механізмами".

"Джексон" і "Механік" працюють "двійкою": разом штурмують, разом ходять в розвідку, разом – працюють в групі прикриття.

"Пригадую, які ми приїхали в навчальний центр місяць тому, і якими є зараз. Це небо і земля! Ми навіть не очікували, що нам дадуть стільки знань і практики за цей термін, – зізнається "Механік". – Але найважливіше, чого навчилися, – це слухати одне одного і працювати як єдине ціле. У бою не можна діяти хаотично: маємо бути злагодженою бойовою машиною".



"Механік" і "Джексон" / Фото Євгена Солонини

Знання та навички допомагають вижити й перемогти ворога

Український штурм буде успішним лише за умови, що наші бійці на конкретній ділянці матимуть перевагу над супротивником. І йдеться не стільки про кількість особового складу, скільки про детальну розвідку та ситуаційну обізнаність штурмової групи, про налаштовану координацію з іншими підрозділами, про супровід з повітря та вогневу підтримку. Але найголовніша перевага, яка забезпечує перемогу в бою та мінімізує втрати – це навченість і злагодженість українських воїнів, вважає "Природа":

Я завжди кажу курсантам про важливість комунікації, взаємопідтримки та ситуаційної обізнаності. Потрібно бачити й чути все, що відбувається навколо, швидко думати та діяти відповідно до змін на полі бою. І, отже, найпоширеніші помилки під час штурму – це зайва метушня, порушення правил безпеки, невміння "тримати" загальну ситуацію на контролі. Після кожного тренування ми проводимо розбір помилок, а ще радимо курсантам щодня у вільний час займатися самопідготовкою: відпрацьовувати все те, що треба "підтягнути".

Інструктор зауважує, що в останні місяці він та його колеги мають змогу більше вкладатися в якість підготовки: з листопада минулого року тривалість БЗВП зросла з 30 до 45 навчальних днів.

Це було правильне рішення. За новою програмою — ми зменшили кількість теоретичних занять, додали більше стрільб і практичних комплексних вправ, які відповідають реаліям війни.

Навчання новобранців / Фото Євгена Солонини

Ситуація на фронті російсько-української війни залишається вкрай важкою. Але позитивні зміни в підготовці військовослужбовців та в плануванні бою вже поступово проявляються на передовій. На публічних онлайн-мапах фронту з’являються невеликі ясно-блакитні вклинення українських сил на Донеччині: звільнені села, посадки та пагорби, транспортні розв’язки...

За кожним звільненим клаптиком української землі – адекватне управління, злагоджена робота кількох українських підрозділів, панування українських дронів у небі, а на землі – важка й небезпечна, відпрацьована до дрібниць робота українських піхотинців.