Гра Call of Duty: Black Ops 4: трейлер, системні вимоги та дата релізу шутера

На вихідних стартує відкритий бета-тест мережевого шутера від першої особи Call of Duty: Black Ops 4. Студія Treyarch розпочала підготовку до цієї події і вже опублікувала системні вимоги до проекту.

Про це йдеться на офіційному сайті гри.

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Для тих, хто вже оформив попереднє замовлення гри, доступ до тестування відкриється 10 серпня о 20:00 за київським часом, всі інші зможуть приєднатися до відкритої бета на добу пізніше. Доступ до гри буде здійснюватися через онлайн-сервіс Blizzard Battle.net.

Для ознайомлення з грою знадобиться персональний комп'ютер з процесором Intel Core i5 минулих поколінь, 8 ГБ оперативної пам'яті і відеокарта з двома гігабайтами буферної пам'яті. Проте, для повноцінного занурення в ігровий процес з якісною картинкою буде потрібен продуктивний ПК з Intel Core i7, 12 ГБ оперативки і потужною відеокартою.

Системні вимоги до Call of Duty: Black Ops 4:



Варто відзначити, що повноцінний реліз Call of Duty: Black Ops 4 запланований на 12 жовтня.

Трейлер гри Call of Duty: Black Ops 4 – дивіться відео

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