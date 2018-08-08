16:22
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гра Call of Duty: Black Ops 4: трейлер, системні вимоги та дата релізу шутера

337 Читать новость на русском
Гра Call of Duty: Black Ops 4: трейлер, системні вимоги та дата релізу
Гра Call of Duty: Black Ops 4: трейлер, системні вимоги та дата релізу / Call of Duty

На вихідних стартує відкритий бета-тест мережевого шутера від першої особи Call of Duty: Black Ops 4. Студія Treyarch розпочала підготовку до цієї події і вже опублікувала системні вимоги до проекту.

Про це йдеться на офіційному сайті гри.

Читайте також:  AMD безкоштовно роздаватиме ігри: хто зможе взяти участь в акції

Для тих, хто вже оформив попереднє замовлення гри, доступ до тестування відкриється 10 серпня о 20:00 за київським часом, всі інші зможуть приєднатися до відкритої бета на добу пізніше. Доступ до гри буде здійснюватися через онлайн-сервіс Blizzard Battle.net.

Для ознайомлення з грою знадобиться персональний комп'ютер з процесором Intel Core i5 минулих поколінь, 8 ГБ оперативної пам'яті і відеокарта з двома гігабайтами буферної пам'яті. Проте, для повноцінного занурення в ігровий процес з якісною картинкою буде потрібен продуктивний ПК з Intel Core i7, 12 ГБ оперативки і потужною відеокартою.

Системні вимоги до Call of Duty: Black Ops 4:


Варто відзначити, що повноцінний реліз Call of Duty: Black Ops 4 запланований на 12 жовтня.

Трейлер гри Call of Duty: Black Ops 4 – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сьогодні, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сьогодні, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року
сьогодні, 13:55 Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року
Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
сьогодні, 15:27 Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
Як носити одяг у смужку: поради стиліста
сьогодні, 14:00 Як носити одяг у смужку: поради стиліста
Юлія Девда
У Росії пояснили, чому заблокували IP-адреси Google
 22 квітня , 14:47
Остаточно "зламали": Росія залишилась без YouTube
 24 квітня , 18:19
У Росії частково перестав працювати YouTube
23 квітня , 13:02
У роботі YouTube стався масштабний збій: які регіони зачепило
3 квітня , 12:43
Google спростила покупки всередині Android-додатків
 3 серпня , 17:03
Twitter блокуватиме фейкові акаунти Ілона Маска
 26 липня , 10:09
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук