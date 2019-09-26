Carlsberg Ukraine та AB InBev Efes Україна почали кампанію про відповідальне споживання алкоголю

27 вересня AB InBev Efes Україна та Carlsberg Ukraine приєднуються до глобальної ініціативи "День відповідального споживання пива".

Щороку найбільші пивоварні компанії України проводять соціальні кампанії проти продажу алкоголю неповнолітнім.

"У цей день наші працівники відвідають торгові точки по всій Україні та ще раз нагадають, чому не можна продавати алкоголь неповнолітнім. Наші споживачі старші 18 років – це головне правило компанії, – розповів Дмитро Шпаков, президент AB InBev Efes. – Розуміючи, що жодні заклики до відповідального споживання не здатні замінити конкретних вимірюваних дій, ми реалізуємо наші цілі одразу в декількох напрямах: активно взаємодіємо з ритейлом і споживачами, співпрацюємо з експертами й партнерами".

Торік найбільші пивоварні компанії України разом із провідними психологами запустили у Фейсбуку проєкт "Чек-лист для батьків", мета якого – допомогти батькам запобігти споживанню алкоголю підлітками. Це цикл практичних порад для батьків про те, як вибудувати відносини, засновані на взаємоповазі, любові й довірі.

Проблема в тому, що багато батьків просто не знають, яку позицію сформувати в ситуаціях, коли дитина може зіткнутися з алкоголем. Одні вважають, що головне – щоб дитина спробувала спиртне вдома, при батьках, а не десь на вулиці. Інші навмисне уникають теми алкоголю, карають своїх дітей за розпивання алкогольних напоїв, хоча самі їх вживають. І той, і інший варіант неправильні,

– пояснила психолог Наталія Холоденко.

Цікаву статистику показав тест для батьків #споживай_відповідально, який розробили Carlsberg Ukraine та AB InBev Efes Україна спільно із психологами Наталією Холоденко й Мартою Приріз. Мета тесту – перевірити, наскільки батьки правильно розуміють ключові принципи відповідального споживання алкоголю та чи можуть передати їх своїм дітям. На сайті "Українська правда" тест пройшли понад 5 тис. батьків. І можна відзначити, що лишень 1,6% опитаних ставляться до споживання безвідповідально, близько 11% мам і тат поки ще не повністю орієнтуються у проблематиці, а ось 87% батьків відповіли правильно, що говорить про правильне розуміння культури споживання алкоголю, а в даному випадку про неприпустимість споживання алкоголю неповнолітніми.

"Проблема споживання алкоголю неповнолітніми стимулює нас об’єднувати зусилля з іншими пивоварами та шукати шляхи її вирішення аж до того, поки показник рівня споживання алкоголю неповнолітніми не становитиме 0%. "Нуль безвідповідального споживання" – частина глобальної стратегії компанії, спрямованої на сталий розвиток суспільства. Саме тому працівники компанії щороку беруть участь в акції "День відповідального споживання пива" та виходять у торгові точки, щоб нагадати продавцям про неприпустимість продажу алкоголю неповнолітнім. Відповідальне ставлення кожного до проблеми продажу алкоголю неповнолітнім, як і до будь-якої іншої соціальної проблеми, – ключ до успіху", – сказав Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine