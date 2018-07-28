05:03
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині
Вєсті.UA
22:46, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ЧАЕС залишилася без гендиректора: причина – розбіжності з Мінекології

9
Гендиректор Чорнобильської АЕС подав у відставку через конфлікт з Мінекології
Гендиректор Чорнобильської АЕС подав у відставку через конфлікт з Мінекології / Колаж 24 канал

Генеральний директор Чорнобильської атомної електростанції Ігор Грамоткін подав у відставку у зв'язку із розбіжностями з Міністерством екології України під час роботи над стратегічно важливими проектами.

Про це Грамоткін сказав у своєму зверненні до колективу станції, яке оприлюднив офіційний сайт АЕС.

Читайте також: Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони

"Чергова асамблея донорів проекту "Укриття" підтвердила значний прогрес за двома основними проектами, що реалізуються на Чорнобильській АЕС: НБК (Новий безпечний конфайнмент) та СВЯП-2 (Сховище відпрацьованого ядерного палива №2.) Проекти перебувають на фінішній прямій і рухаються до свого логічного завершення. Сьогодні на промисловому майданчику є всі об'єктивні передумови для того, щоб проекти в цьому році було завершено. Однак із жалем змушений констатувати, що на шляху завершення проектів виникла серйозна перешкода у вигляді штучно створеного конфлікту між керівництвом Міністерства екології та керівництвом Чорнобильської АЕС, яка ставить під сумнів можливість реалізації вищеописаного позитивного сценарію", – зауважив Грамоткін.

За його словами, спроби раціонального підходу у вирішенні ситуації, що склалася призвели до того, що конфлікт, пов'язаний з фінансуванням підприємства та починався як виробничий, прийняв глибоко особистісний характер.

У нинішній ситуації закономірно виникає питання: чи може керівник ДСП ЧАЕС в подальшому нести відповідальність за ті рішення, які озвучувалися на Асамблеї та були у підсумку ухваленими. Крім того, в таких умовах я, як директор, є позбавленим можливості забезпечити погашення заборгованості до пенсійного фонду, гарантувати виплату заробітної плати персоналу та покриття поточних витрат підприємства. Чітке розуміння того, що цей конфлікт починає впливати на терміни та хід реалізації проектів, а це може спричинити накладення на Україну додаткових зобов'язань, в тому числі і фінансових, крім того, винесення цього конфлікту у публічний простір буде означати перш за все іміджеві втрати для України, змусило мене ухвалити вкрай непросте рішення. Я не зумів знайти іншого способу, окрім власного звільнення. Боюся, мій відхід – єдине, що може привернути увагу до ситуації, що склалася і хоча б частково вирішити проблему,
– наголосив керівник ЧАЕС.

Нагадаємо, на початку травня у Чорнобильській зоні поблизу реактора № 4 ЧАЕС розпочала роботу сонячна електростанція, потужність якої складає 1 Мегават.

Теги: Гроші Міністерство екології Екологія Скандал Чорнобиль Новини України Новини політики
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому люстрація суддів залишилась більше словами, ніж реальністю
27 липня, 23:00 Чому люстрація суддів залишилась більше словами, ніж реальністю
Роман Маселко
Головні новини 27 липня: хресна хода у Києві, екс-регіоналка йде в президенти
27 липня, 22:05 Головні новини 27 липня: хресна хода у Києві, екс-регіоналка йде в президенти
Жиденький "Крестный ход" Московского патриархата или просто грандиозное фиаско
27 липня, 22:01 Жиденький "Крестный ход" Московского патриархата или просто грандиозное фиаско
Злой Одессит
"Дать по рогам Индии, США и Израилю": в мире может появиться радикальное Исламское государство
27 липня, 21:00 "Дать по рогам Индии, США и Израилю": в мире может появиться радикальное Исламское государство
Іван Яковина
Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля
27 липня, 19:03 Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Нацрада з питань телебачення досі не може обмежити російські канали
 14 березня 2014 , 18:13
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Український нападник в стані алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП в Хорватії
 7 серпня 2016 , 14:02
Мілевський розповів, як відмовився від громадянства Білорусі заради України
 25 жовтня 2016 , 23:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук