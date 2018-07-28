ЧАЕС залишилася без гендиректора: причина – розбіжності з Мінекології

Генеральний директор Чорнобильської атомної електростанції Ігор Грамоткін подав у відставку у зв'язку із розбіжностями з Міністерством екології України під час роботи над стратегічно важливими проектами.

Про це Грамоткін сказав у своєму зверненні до колективу станції, яке оприлюднив офіційний сайт АЕС.

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"Чергова асамблея донорів проекту "Укриття" підтвердила значний прогрес за двома основними проектами, що реалізуються на Чорнобильській АЕС: НБК (Новий безпечний конфайнмент) та СВЯП-2 (Сховище відпрацьованого ядерного палива №2.) Проекти перебувають на фінішній прямій і рухаються до свого логічного завершення. Сьогодні на промисловому майданчику є всі об'єктивні передумови для того, щоб проекти в цьому році було завершено. Однак із жалем змушений констатувати, що на шляху завершення проектів виникла серйозна перешкода у вигляді штучно створеного конфлікту між керівництвом Міністерства екології та керівництвом Чорнобильської АЕС, яка ставить під сумнів можливість реалізації вищеописаного позитивного сценарію", – зауважив Грамоткін.

За його словами, спроби раціонального підходу у вирішенні ситуації, що склалася призвели до того, що конфлікт, пов'язаний з фінансуванням підприємства та починався як виробничий, прийняв глибоко особистісний характер.

У нинішній ситуації закономірно виникає питання: чи може керівник ДСП ЧАЕС в подальшому нести відповідальність за ті рішення, які озвучувалися на Асамблеї та були у підсумку ухваленими. Крім того, в таких умовах я, як директор, є позбавленим можливості забезпечити погашення заборгованості до пенсійного фонду, гарантувати виплату заробітної плати персоналу та покриття поточних витрат підприємства. Чітке розуміння того, що цей конфлікт починає впливати на терміни та хід реалізації проектів, а це може спричинити накладення на Україну додаткових зобов'язань, в тому числі і фінансових, крім того, винесення цього конфлікту у публічний простір буде означати перш за все іміджеві втрати для України, змусило мене ухвалити вкрай непросте рішення. Я не зумів знайти іншого способу, окрім власного звільнення. Боюся, мій відхід – єдине, що може привернути увагу до ситуації, що склалася і хоча б частково вирішити проблему,

– наголосив керівник ЧАЕС.

Нагадаємо, на початку травня у Чорнобильській зоні поблизу реактора № 4 ЧАЕС розпочала роботу сонячна електростанція, потужність якої складає 1 Мегават.