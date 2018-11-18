Феномен податківця: чи вдасться ще одному очільнику фіскальної служби втекти від правосуддя

Минулого року детективи Національного антикорупційного бюро прийшли до колишнього глави ДФС Романа Насірова, а той раптом виявився дуже хворим й ховався під ковдрою від вручення підозри в державній клініці "Феофанія". Черговий очільник Державної фіскальної служби Мирослав Продан також раптово занедужав, щойно над ним замайоріла перспектива опинитися за ґратами.

Коли Насірову обирали запобіжний захід у суді, той ні на мить за ґратами не розлучався зі своєю ковдрою. Так вона стала своєрідним символом того, як чиновники спочатку залазять по вуха в корупційні схеми, а потім, коли до них прийдуть детективи НАБУ, вдають хворих та уникають арешту.

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І здавалося б, що не може новий очільник Державної фіскальної служби у всіх на очах повторити ганебний шлях Насірова. Виявилось, що може. Після Романа Насірова, як відомо, головне податкове відомство країни очолив вихованець "Вінницької школи економіки" Мирослав Продан, наближений до прем’єра Гройсмана.



"Чарівна" ковдра Насірова

Коли Володимир Гройсман був міським головою Вінниці, Продан керував вінницькою податковою. Керівник уряду забрав Продана з собою після свого призначення на посаду прем'єра та проштовхнув його на місце керівника ДФС.



Пропрацювавши лише рік, Продан опинився в епіцентру скандалу. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що прокурори викрили "стійке об’єднання" з посадовців ДФС, які займалися "кришуванням" контрабанди. Він пояснив, що фіскальники покривали масштабні схеми ухиляння від сплати податків й поклав персональну відповідальність за це на Продана.

Втім, не варто думати, що в цьому випадку відомство Луценка дуже переживало за законність й наповнення бюджету. Адже, за даними багатьох медіа, між оточенням президента та оточенням прем’єра розгорілася справжня війна за контроль над багатомільярдними потоками контрабанди на митниці.

За словами прем’єр-міністра, ця цифра становить близько 90 мільярдів гривень щороку. Тому, мало хто хотів би випускати такий ласий шматок. І коли прем’єр Гройсман та його союзники з "Народного фронту" вирішили взяти під контроль митниці за допомогою МВС, то вони фактично вдерлись на чужу територію, де давно всі потоки надійно контролювали пропрезидентські СБУ та Генпрокуратура.



Володимир Гройсман та Мирослав Продан



Відповідь прем’єру за таке свавільне рішення прилетіла дуже швидко: у його ставленика Продана почалися великі проблеми. Тим більше, проблеми не вигадані. Адже голова Державної фіскальної служби не міг не бути в курсі чорної діри на кордоні, куди щороку через контрабанду зникають десятки мільярдів.

Крім цього, Проданом зацікавилося й Національне антикорупційне бюро, оскільки детективи почали розслідувати справу про можливе незаконне збагачення головного фіскала. За даними слідства НАБУ, він може бути причетний до купівлі готелю в Туреччині за півмільйона доларів. Жодних офіційних доходів у цього вічного податківця, зрозуміло, й близько немає.

І ось, як тільки антикорупційна прокуратура зібралася завітати до Продана, він хутко зник з України. Пан Продан написав у своєму Facebook, що його терміновий виїзд за кордон зовсім не пов’язаний зі слідчими діями, а винятково з його станом здоров’я – він не довіряє українським лікарям і от саме на ці дні планував медичне обстеження в Німеччині.

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Втім, я думаю, пану Продану не варто перейматися й можна сміливо повертатися в Україну. Вітчизняна медицина та вітчизняні ковдри роблять справжні дива. Як доводить досвід Романа Насірова, перетерпівши кілька днів ганьби під ковдрою, можна, зрештою, не лише швидко одужати, а ще й оголосити про похід в президенти. Подивимось, чи скористається цією порадою про здоров’я ще один високопоставлений фіскал.