Чай може й нашкодити: як правильно вживати цей напій?

Не багато знайдеться продуктів, які підбадьорять так, як теплий чай протягом дня. Це один з кращих і корисних напоїв, що тонізує . Його п'є дві третини населення Землі.

З давніх часів він вважається корисним напоєм завдяки своїм цілющим властивостям. У ньому міститися багато катехінів – потужних антиоксидантів. Вони зміцнюють клітинний імунітет і стимулюють вироблення Т-клітин. Рослинні сполуки в чаї – проантоціанідіни, таніни, алкалоїди кофеїн, теофілін, теобромін, кверцетин можуть відігравати важливу роль у зниженні ризику хронічних захворювань, таких як діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби Альцгеймера, також відсунути старіння і навіть знижувати ризик онкологічних захворювань.

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Користь та шкода чаю

Сам по собі чай корисний. Але в нашому активному ритмі життя ми часто п'ємо його занадто багато. І це може мати, на жаль, несприятливі ефекти, про які мало хто здогадується.

Які негативні наслідки можуть бути пов'язані з вживанням чаю?

1. Небезпечно використовувати не свіжозаварений чай і стару заварку, ту "що довго постояла".

У такому чаї, наприклад, підвищується концентрація гуаніну, який активно переходить в екстракт чаю вже через 15 хвилин після заварки або, якщо чай закип'ятити. У малих кількостях ця речовина є безпечною. Але коли концентрація гуаніну висока, то накопичуються продукти його окислення – токсичний гуанідин. Саме він починає негативно впливати на стан нервової і серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту. У великій кількості гуанідин діє на організм подібно гістаміну – підвищує артеріальний тиск, прискорює серцебиття. Тому не залишайте заварений чай на завтра, щоб чай не перетворився на шкідливий напій.

2. Краще не пити дуже гарячий чай – така звичка може бути шкідливою для здоров'я, через вплив хронічного термічного пошкодження слизової оболонки і викликати захворювання ротової порожнини і стравоходу. Ідеальна температура для напою – не більше 60 градусів.

3. Погіршувати сон і викликати почуття тривоги. І як наслідок, може підвищити стомлюваність і погіршитися увага та пам'ять.

Вживання великої кількості чаю підвищує рівень адреналіну, норадреналіну і кортизолу в крові, що може викликати появу "нервозності" у людей, які не мають проблем з психічним здоров'ям.

Чай, містить кофеїн, надмірне споживання якого може порушити цикл сну. Кофеїн може затримувати вироблення мелатоніну – гормону сну. А крім того, хронічне недосипання підвищує ризики розвитку ожиріння і впливає на рівень глюкози в крові.

Тому, якщо у вас поганий сон, вам необхідно звернути увагу на те, скільки чаю ви п'єте за день і за який час до сну. Безпечна доза кофеїну – до 300мг / добу. Чорний чай містить (55-80 мг в 200 мл напою), а в гуртку зеленого чаю (30-50 мг). У такій же за розмірами чашці кави – 100 мг кофеїну.

Таким чином, краще випивати чаю не більше 3-4 чашок в день.

4. Головний біль. Ми знаємо, що кофеїн може полегшити деякі види головних болів. Однак, якщо тривало і часто вживати чай, то може виникнути зворотний ефект – рецидивні, майже щоденні головні болі.

Спробуйте зменшити кількість чаю або виключити цей напій зі свого раціону, щоб позбутися від проблеми.

5. Розлади травлення: нудота і печія. Таніни в чайному листі надають гіркий і терпкий смак чаю. Терпкий характер танінів може дратувати слизову травного тракту і привести до таких симптомів, як нудота або болі в животі. Особливо при вживанні у великих кількостях або натще.

Кофеїн може сприяти підвищенню кислотності і цим викликати печію. Доведено, що кофеїн в чаї також може розслабляти стравохідний сфінктер і це дозволяє шлунковій кислоті потрапляти в стравохід. Тому чай потрібно уникати при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки.

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6. Зниження всмоктування мінералів, в першу чергу заліза, кальцію.

Чай є багатим джерелом сполук, таких як таніни. Вони можуть зв'язуватися з залізом, цинком і кальцієм в продуктах і стають недоступні для всмоктування в травному тракті.

Якщо у вас низький рівень в організмі цих елементів, надмірне споживання чаю може погіршити ваш стан. Тому рекомендую пити чай окремо, краще через годину після прийому їжі і звертати увагу на кількість споживаного чаю щодня. Це особливо важливо тим, хто дотримується вегетаріанства.

7. Слід пам'ятати, що чай при вагітності треба обмежувати і не робити його міцним. Адже надлишок катехінів, яких багато в чаї, зменшує засвоюваність вітаміну В9 (фолієвої кислоти). Цей факт важливо знати і молодим жінкам, які планують вагітність.

8. Якщо регулярно п'єте міцний чай – ви підвищуєте ризик подагри і каменів у нирках внаслідок вмісту таурину (пурини). Його також не рекомендують при глаукомі і гіпертонії.

І все ж, помірне споживання чаю є здоровим вибором для більшості людей і пити його корисно.

Безумовно, ви можете включати його в свій щоденний раціон. Тільки потрібно правильно його вживати, оскільки будь-який корисний продукт перестає бути таким при нерозумному застосуванні.

Насолоджуйтесь якісним чаєм. Приємного вам чаювання