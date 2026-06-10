У Чебоксарах гриміли вибухи на заводі деталей для "Шахедів": показуємо на карті столицю Чувашії

Вночі та під ранок 10 червня у російських Чебоксарах було гучно. Імовірно, українські сили атакували ракетою FP-5 Flamingo об'єкт ВНДІР – Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування.

24 Канал показує на карті, де розташована столиця Чуваської Республіки в Росії – Чебоксари.

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Вночі у Чебоксарах було не спокійно – на регіон летіли, імовірно, українські ракети FP-5 Flamingo. Місцеві джерела повідомили про ракетний удар по заводу "ВНДІР-Прогрес" – Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування.

Відомо, що це підприємство спеціалізується на виробництві комплектуючих для ударних безпілотників типу "Шахед", які щодня тероризують українське населення, а також ракетних комплексів "Іскандер-М" і крилатих ракет "Калібр". Окрім того, на заводі виготовляють ключові компоненти та навігаційне обладнання (антени "Комета") для російського ВПК.

На кадрах з ураження об'єкта чітко видно ракету, яка летить досить низько над землею. Зауважимо, що вищезгадана FP-5 Flamingo може атакувати об'єкти на відстані 3 000 кілометрів.

До слова, відстань від кордону України до Чебоксар становить приблизно 1 000 кілометрів по прямій.

Де розташовані Чебоксари: дивіться на карті

Де ще цієї ночі було неспокійно?

Також вибухи гриміли у російській Самарі. Там під атакою опинився Куйбишевський нафтопереробний завод.

На території об'єкта спалахнула пожежа, а на кадрах, оприлюднених у мережі, можна побачити кілька осередків займання. Значна частина міста опинилася в димовій завісі.

Водночас внаслідок удару безпілотників у Володимирській області на двох об'єктах інфраструктури виникли пожежі.