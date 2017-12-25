Чебурашка в камуфляжі: в соцмережах знущаються з нового донецького бару "Сєпар"
23:21, 25 грудня 1791 Читать новость на русском
Користувачів соціальних мереж повеселила назва питного закладу з назвою "Сєпар", яке нещодавно відкрилося в окупованому Донецьку.
Фото у Twitter опублікував користувач Ronin: вхід та інтер'єр закладу.
Його підписники та просто не байдужі люди не втримались від іронічних коментарів у бік "чебурашки", оцінюючи концепцію закладу.
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Джерело: 24 Канал
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