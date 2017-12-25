Чебурашка в камуфляжі: в соцмережах знущаються з нового донецького бару "Сєпар"

Користувачів соціальних мереж повеселила назва питного закладу з назвою "Сєпар", яке нещодавно відкрилося в окупованому Донецьку.

Фото у Twitter опублікував користувач Ronin: вхід та інтер'єр закладу.

Його підписники та просто не байдужі люди не втримались від іронічних коментарів у бік "чебурашки", оцінюючи концепцію закладу.

Читайте також: Це не реклама, просто справді смішно: соцмережі обговорюють курйозний відеоролик "Приватбанку"