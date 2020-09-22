У Чехії заборонять цирки з тваринами
У Чехії внесли поправки до закону, який захищає тварин від насильства. Тепер дресирувати, розмножувати та використовувати диких тварин у чеських цирках буде заборонено.
Нижня палата чеського парламенту прийняла поправки до закону, який забороняє дресуру диких тварин, повідомило місцеве видання Ekolist.
Читайте також Киянин отримав кримінальний вирок за вбивство собаки: деталі
Коли почне діяти заборона дресури тварин у цирках
Раніше цей закон забороняв використання у цирках окремих видів диких тварин, які народилися після 2004 року, – мавп, носорогів, бегемотів, жирафів, ластоногих і китоподібних, за винятком дельфінів.
Завдяки новим поправкам тепер буде заборонено дресирувати усіх без винятку новонароджених диких тварин.
Поправки до закону тепер повинні ухвалити сенат та президент Чехії. Після затвердження заборона почне діяти з 2022 року.
Я дуже радий, що палата депутатів пішла на цей крок. Використання диких тварин у цирках дійсно не повинно мати місця у ХХІ столітті,
– заявив автор поправки, депутат Франтішек Ваха.
Чи підтримують поправки чехи
Згідно з результатами соціологічних опитувань, 74% чехів підтримують заборону використання тварин у цирках.
Також у 2020 році Чеська асоціація ветеринарних лікарів вже рекомендувала депутатам ухвалити нормативи, які забороняють вирощування і дресуру диких тварин.