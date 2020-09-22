У Чехії внесли поправки до закону, який захищає тварин від насильства. Тепер дресирувати, розмножувати та використовувати диких тварин у чеських цирках буде заборонено.

Нижня палата чеського парламенту прийняла поправки до закону, який забороняє дресуру диких тварин, повідомило місцеве видання Ekolist.

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Коли почне діяти заборона дресури тварин у цирках

Раніше цей закон забороняв використання у цирках окремих видів диких тварин, які народилися після 2004 року, – мавп, носорогів, бегемотів, жирафів, ластоногих і китоподібних, за винятком дельфінів.

Завдяки новим поправкам тепер буде заборонено дресирувати усіх без винятку новонароджених диких тварин.

Поправки до закону тепер повинні ухвалити сенат та президент Чехії. Після затвердження заборона почне діяти з 2022 року.

Я дуже радий, що палата депутатів пішла на цей крок. Використання диких тварин у цирках дійсно не повинно мати місця у ХХІ столітті,

– заявив автор поправки, депутат Франтішек Ваха.

Чи підтримують поправки чехи

Згідно з результатами соціологічних опитувань, 74% чехів підтримують заборону використання тварин у цирках.

Також у 2020 році Чеська асоціація ветеринарних лікарів вже рекомендувала депутатам ухвалити нормативи, які забороняють вирощування і дресуру диких тварин.

Цікаво: в Україні, як і в усьому світі, посилюється рух за права тварин. У березні 2019 року в Києві заборонили пересувні цирки з тваринами. Окрім Києва, цю заборону підтримали Львів, Миколаїв, Дніпро, Луцьк та інші міста.