У Чехії 6 жовтня зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус. За добу COVID-19 підтвердили у 4 457 людей.

Новий показник заражень перевищує попередній рекорд на майже 700 випадків. Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

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Кількість госпіталізованих останнім часом швидко зростає. За останніми даними міністерства, лише з понеділка кількість людей, які хворіють на COVID-19, у лікарнях зросла на дві третини – до 1387,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про коронавірус у Чехії

Впродовж 6 жовтня від коронавірусу в країні померли 13 людей. Крім того, від початку пандемії 794 хворих померли від ускладнень COVID-19.

Загалом небезпечним вірусом у Чехії заразилися 90 022 людини. Водночас – 48 788 вже одужали, а 40 440 – продовжують хворіти. У більшості заражених перебіг хвороби легкий. У лікарнях перебувають 3,8% із загальної кількості інфікованих.

Найстрімкіше коронавірус поширюється в регіоні Угерське Градіште. За останні сім днів там зафіксували близько 392 нових хворих на 100 000 населення.