Сьогодні, 21 вересня, у Празі судять білоруса Олексія Фадєєва. Його звинувачують у тому, що він воював на стороні бойовиків так званої "ДНР".

За участь у бойових діях на українському Донбасі йому загрожує 15 років позбавлення волі. Про це повідомили у чеському виданні iDNES.

Зверніть увагу Понад 30 країн: звідки Росія бере найманців задля війни проти України на Донбасі

Сьогодні державний прокурор повинен винести йому вирок. Крім позбавлення волі його депортують з Чехії.

У чому звинувачують Фадєєва?

► Сторона обвинувачення стверджує, що Фадєєв часто їздив в Україну з жовтня 2014 року по травень 2016 року.

► Також у нього був "намір активно підтримувати сепаратистські угруповання на сході, які прагнуть відокремитись від України та створити окрему державну одиницю, так звану "Донецьку народну республіку".

► Також зазначається, що Фадєєв мав зброю. Крім цього, він виконував різні військові завдання у лавах так званої "ДНР".

► Мало того, що обвинувачений патрулював, він брав активну участь у боях проти українських військ. За тероризм Фадєєву загрожує від 12 до 20 років ув'язнення.

Що каже Фадєєв?

Сам білорус живе в Празі. Він повністю заперечує свою провину та стверджує, що "хотів допомогти людям захиститися від так званих українських фашистів і не брав активної участі в боях".

Також переконує, що не брав безпосередньої участі у боях і стріляв лише зі зброї, яку отримав від сепаратистів, у навчальному центрі в тирі.

Що з ним зараз?

Наразі 40-річний чоловік перебуває у в'язниці за інший насильницький злочин. Основний процес продовжиться у міському суді Праги у вівторок, 22 вересня, коли Фадєєв виступить із кінцевою промовою.