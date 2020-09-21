У Чехії судять білоруса, який брав участь в окупації Донбасу: що йому загрожує
Сьогодні, 21 вересня, у Празі судять білоруса Олексія Фадєєва. Його звинувачують у тому, що він воював на стороні бойовиків так званої "ДНР".
За участь у бойових діях на українському Донбасі йому загрожує 15 років позбавлення волі. Про це повідомили у чеському виданні iDNES.
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Сьогодні державний прокурор повинен винести йому вирок. Крім позбавлення волі його депортують з Чехії.
У чому звинувачують Фадєєва?
► Сторона обвинувачення стверджує, що Фадєєв часто їздив в Україну з жовтня 2014 року по травень 2016 року.
► Також у нього був "намір активно підтримувати сепаратистські угруповання на сході, які прагнуть відокремитись від України та створити окрему державну одиницю, так звану "Донецьку народну республіку".
► Також зазначається, що Фадєєв мав зброю. Крім цього, він виконував різні військові завдання у лавах так званої "ДНР".
► Мало того, що обвинувачений патрулював, він брав активну участь у боях проти українських військ. За тероризм Фадєєву загрожує від 12 до 20 років ув'язнення.
Що каже Фадєєв?
Сам білорус живе в Празі. Він повністю заперечує свою провину та стверджує, що "хотів допомогти людям захиститися від так званих українських фашистів і не брав активної участі в боях".
Також переконує, що не брав безпосередньої участі у боях і стріляв лише зі зброї, яку отримав від сепаратистів, у навчальному центрі в тирі.
Що з ним зараз?
Наразі 40-річний чоловік перебуває у в'язниці за інший насильницький злочин. Основний процес продовжиться у міському суді Праги у вівторок, 22 вересня, коли Фадєєв виступить із кінцевою промовою.