Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземців у складі загонів бойовиків на Донбасі. Географія країн походження цих найманців – дуже різноманітна.

Представники яких держав воюють проти України на Донбасі

За словами заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, сьогодні участь війні на Донбасі на боці бойовиків беруть представники 30 держав. Про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

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Мовиться, зокрема, про громадян Франції та Чехії. Є навіть представники Чилі. Найбільше ж найманців прибуло з Іспанії та Сербії – по 27 осіб, Молдови – 26.

"За наявною інформацією, з 2014 року іноземні найманці перебували в складі різних підрозділів незаконних збройних формувань, підконтрольних країні-агресору. Наприклад, у так званому 14-му батальйоні територіальної оборони "Призрак", що відрізняється своєю жорстокістю", – розповів Мамедов.

Що відомо про особи цих найманців

Заступник генпрокурора зауважив, що наразі оприлюднити імена іноземних бойовиків не може, оскільки це негативно вплине на розкриття злочинів. Щоправда, про деяких із них вже повідомляли ЗМІ, зокрема французькі. Тамтешні видання власне писали про їхню участь у подіях на Донбасі.

Наприклад, медіа писали про ультраправу організацію "Континентальна єдність", що займається організацією участі французьких "добровольців" у російських збройних формуваннях. Один із засновників цієї організації Віктор Лента часто дає інтерв’ю, розповідаючи про свою безпосередню участь у збройному конфлікті на території України,

– додав Мамедов.

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Іноземні найманці на Донбасі: що повідомляли раніше

На початку серпня в Офісі генпрокура розповіли, що на Донбас також прибули найманці з таких країн:

Болгарія – 2,

Вірменія – 7,

Грузія – 1,

Італія 19,

Казахстан – 12,

Литва – 3,

Нідерланди – 2,

Німеччина – 5.

Крім того, Офіс Генерального прокурора вже реєстрував кримінальні провадження за фактами участі 20 французів і 16 бразильців, киргизів і боснійців у збройному конфлікті проти України.

У яких ще підконтрольних Росії підрозділах вони брали участь