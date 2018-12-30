Чемпіон світу за версією WBA знову кинув виклик Ломаченку

Чемпіон світу за версією WBA Super у другій напівлегкій вазі американець Джервонта Девіс знову висловив бажання провести бій з чемпіоном світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василем Ломаченко.

"Він чудовий боксер. Чому б нам не провести з ним PPV поєдинок? Він очолює рейтинг, але при цьому переміг Педрасу рішенням суддів, а я нокаутував його в 7-му раунді. Чому ж я тоді не номер один? Ми повинні це змінити!", – сказав Девіс.

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Нагадаємо, що Ломаченко раніше заявив, що його ціль на наступний рік – об'єднати всі титули в легкій вазі та битися з тими бійцями, які занадто багато базікають. Зокрема, Василь хоче провести бій проти Джервонти Девіса. Джервонта Девіс вже заявляв, що зможе перемогти чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка. Серед головних недоліків українця Джервонта відзначає те, що Василь надто зверхньо ставиться до своїх опонентів у ринзі.