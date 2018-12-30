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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Чемпіон світу за версією WBA знову кинув виклик Ломаченку

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      Джервонта Девіс
      Джервонта Девіс / RingSide24

      Чемпіон світу за версією WBA Super у другій напівлегкій вазі американець Джервонта Девіс знову висловив бажання провести бій з чемпіоном світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василем Ломаченко.

      "Він чудовий боксер. Чому б нам не провести з ним PPV поєдинок? Він очолює рейтинг, але при цьому переміг Педрасу рішенням суддів, а я нокаутував його в 7-му раунді. Чому ж я тоді не номер один? Ми повинні це змінити!", – сказав Девіс.

       

       

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      Нагадаємо, що Ломаченко раніше заявив, що його ціль на наступний рік – об'єднати всі титули в легкій вазі та битися з тими бійцями, які занадто багато базікають. Зокрема, Василь хоче провести бій проти Джервонти Девіса. Джервонта Девіс вже заявляв, що зможе перемогти чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка. Серед головних недоліків українця Джервонта відзначає те, що Василь надто зверхньо ставиться до своїх опонентів у ринзі.

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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