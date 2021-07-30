Рух на станції Решетилівка відновлено по парній колії, але станом на 12:00 30 липня, 5 поїздів досі затримуються.

Зверніть увагу Через аварію на залізничному переїзді під Полтавою затримуються потяги: фото з місця ДТП

Перелік затриманих потягів

Найтриваліша вимушена зупинка у потяга №20 Попасна – Київ. Він затримався на 4 години 30 хвилин.

Інші затримки:

№85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 20 хвилин);

№125 Костянтинівка — Київ (затримка на 3 години);

№17 Харків — Ужгород (затримка склала 1 годину 45 хвилин);

№138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка склала 1 годину).

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