Рух на станції Решетилівка відновлено по парній колії, але станом на 12:00 30 липня, 5 поїздів досі затримуються.
Зверніть увагу Через аварію на залізничному переїзді під Полтавою затримуються потяги: фото з місця ДТП
Перелік затриманих потягів
Найтриваліша вимушена зупинка у потяга №20 Попасна – Київ. Він затримався на 4 години 30 хвилин.
Інші затримки:
- №85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 20 хвилин);
- №125 Костянтинівка — Київ (затримка на 3 години);
- №17 Харків — Ужгород (затримка склала 1 годину 45 хвилин);
- №138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка склала 1 годину).
Аварія на залізниці під Полтавою: головне
- 30 липня близько 3 години ночі на станції Решетилівка відбулося зіткнення потяга й вантажівки.
- Унаслідок аварії постраждала чергова по переїзду. Жінку госпіталізували.
- Через аварію загорівся вагон потяга. Пожежники до ранку боролися з вогнем.