За рахунок фінансування Нацкорпусу олігарх Дмитро Фірташ і керівник адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін намагаються відновити свій вплив в Україні.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала журналістка Яніна Соколовська.

"Цікаво та організовано літають "бджоли" патріотизму. Неможливо не помітити, як вибірково "Національний корпус" підходить до своїх акцій. В останні місяці він ретельно та виключно атакує голову ОПЗЖ Віктора Медведчука та його партійців. Тут і напад на автобус під Харковом, і підпали регіональних офісів ОПЗЖ, і загрози, і акції під телеканалами, які з Медведчуком пов'язують.

Але увага – несподівана деталь: на канали з орбіти Медведчука націоналісти нападають, а "Інтер", близький Дмитру Фірташу, не чіпають. І в заявах Медведчука та його оточення згадують, а Фірташа та Льовочкіна забувають.

Є підозра, що це не простий збіг. Джерела в нацсередовищі кажуть , що кошти на акції "Національного корпусу" дає не хто інший, як Фірташ. І що він підгодовує радикальні рухи досить довго. Тут і часта поява Білецького в програмах на "Інтері". Тут і "забудькуватість" націонал-радикалів щодо Фірташа та Льовочкіна на своїх акціях.

Можна довго розмірковувати про те, навіщо це Фірташу, що справи у нього йдуть не дуже, що він втратив колишній вплив на українську політик та зараз намагається його повернути, але цікавіше інше. Націоналісти, які традиційно позиціонують себе як прихильники всього українського та противники всього російського, знаходять спільну мову з олігархом, який в їх розумінні повинен асоціюватися саме з Росією. В результаті на своїх акціях "Нацкорпус" сперечається з Медведчуком і його ідеями відновлення українсько-російських взаємин, але водночас рахунки умовних "Білецьких" і "боцманів" поповнюються тим, чий "Інтер" показує російські концерти. І нікого це, мабуть, не бентежить".