На Заході України вже декілька днів вирує негода. Через це постраждали багато людей, а з ними й місцева інфраструктура. Зливи знищили частину автомобільних доріг, тож деякими з них наразі неможливо проїхати.

Інформацію про те, які дороги постраждали через негоду, зібрав 24 канал.

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Закарпатська область

Тут передовсім труднощі виникли на автотрасі Н-09, що сполучає Мукачево, Івано-Франківськ і Львів. Ділянка цієї дороги в Закарпатській області була підтоплена річкою Тиса. Тож на деяких ділянках виникли обмеження руху.

Наразі рух цією дорогою вже виконується, але, наприклад, на частина дороги між селами Кваси і Ясіня лише однією смугою. Тому можливі затримки в русі. Усе через руйнування дорожнього покриття, викликані негодою.

Місце, де можливі затримки в русі: карта

Івано-Франківська область

Тут проблеми з дорогою чи не найбільші. Так, наприклад, поруч з Галичем з берегів вийшла річка Дністер, через що затоплений міст.

Тож поки є проблеми з рухом тою ж таки автотрасою Н-09 на ділянці Івано-Франківськ – Львів. Натомість об'їжджати слід через Калуш дорогою Н10 і далі на Е471.

Галич, де затопило міст: карта

Також на Франківщині трасу Н-09 було перекрито й у бік Мукачева. У Микуличині через зсуви викинули на вузьку гірську ділянку тонни каміння. Дорогу зараз розчистили, але через те, що дощі тривають досі, від поїздок радять утримуватися.

Село Микуличин на Прикарпатті: карта

Ще один зсув гірських порід трапився неподалік Буковецького перевалу на трасі Р-24 між селом Татарів і Кам'янцем-Подільським. Рух дорогою наразі розблокували.

Чернівецька область

Через рясні дощі з берегів вийшла річка Прут. Вона підтопила автодорогу Т26-01, що сполучає Чернівці й КПП "Руська" на кордоні з Румунією. Дорогу перекрили.

Здійснити об'їзд можна за 3 маршрутами:

Чернівці – Мамаївці;

Мамаївці – Дубівці;

Дубівці – Глинниця.

Перекрита автодорога на Буковині: карта



Перекриття руху на Заході країни станом на 12 годину 24 червня / скриншот