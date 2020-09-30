У Словаччині з 1 жовтня введуть надзвичайний стан через поширення коронавірусу. Триватиме він 45 діб.

Це вже вдруге за період пандемії коронавірусу у Словаччині вводять обмеження. Вперше НС запровадили 16 березня, повідомляє Slovensko.

Читайте також У Німеччині випробовують вакцину проти коронавірусу на людях: подробиці

Якщо епідеміологічна ситуація у Словаччині не покращиться, влада може продовжити надзвичайний стан. Про це 30 вересня заявив прем'єр-міністр держави Ігор Матович.

Мова йде не тільки про охорону здоров'я, це буде загальний надзвичайний стан,

– підкреслив Матович.

Що відомо про перший введений НС у Словаччині

Вперше надзвичайний стан у Словаччині здебільшого стосувався сфери охорони здоров'я та соціальних послуг. Він тривав 90 днів, а саме з 16 березня по 14 червня.

Згідно з Конституцією Словаччини, надзвичайний стан можуть оголосити максимум на 90 днів у разі загрози життю і здоров'ю людини. Під час нього можуть бути обмежені основні права і свободи людей.

Додамо, що міністр економіки Річард Сулик заявляв, що не бачить причин оголошувати надзвичайний стан для всієї країни.

Зверніть увагу! Впродовж 29 вересня у Словаччині зафіксували 567 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих становить 10 141. Від ускладнень COVID-19 померли 48 людей, а 4 396 – вже одужали.