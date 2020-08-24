Через потужний вибух на газопроводі під Дамаском вся Сирія залишилася без світла: відео
У Сирії внаслідок вибуху газопроводу під Дамаском вся країна залишилася без електрики. Потужний вибух пролунав у столичному регіоні між районами Аль-Дамір і Адра у сільській місцевості неподалік від Дамаска.
Про з посиланням на заяву сирійського міністра нафти й мінеральних ресурсів республіки Алі Ганіма повідомляє агентство SANA.
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Газопровід, про який мовиться, постачає газ у південні регіони країни.
Вибух на Арабському газопроводі між районами Думайра та Адри в провінції Дамаск привів до загального відключення електрики в Сирії,
– мовиться у повідомленні.
За словами Ганіма, вибух міг статися через теракт. Наразі обставини події з'ясовуються.
Інформації про жертв та постраждалих поки немає.
Потужний вибух на газопроводі у Дамаску: відео
Орієнтовне місце вибуху газопроводу під Дамаском: карта