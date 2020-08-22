Багатоповерхівка вибухнула у Ярославлі в Росії 21 серпня. Достеменно відомо, що загинула одна жінка, є четверо постраждалих у стані середньої важкості, але доля 38 мешканців будинку досі не відома.

За попередніми даними, вибухнув газ. Це сталося на четвертому поверсі десятиповерхового житлового будинку, як пише ТАСС.

Схожа трагедія сталася в Києві 21 червня Потужний вибух зруйнував декілька поверхів житлового будинку

Через вибух не лише почалася пожежа – обвалилися перекриття між другим та шостим поверхами. У будинку – 199 квартир, щонайменше 8 – зруйновані.

Фото та відео з місця трагедії опублікували очевидці. За їхніми ж свідченнями, звук вибуху був дуже сильним, а уламки розкидало на двісті метрів довкіл.



Через вибух у будинку в Ярославлі обвалилися кілька поверхів / Фото з соцмереж



Щонайменше одна людина загинула, доля ще 38 не відома / Фото з соцмереж



Рятувальники загасили пожежу та евакуювали понад 60 людей / Фото з соцмереж



Однак очевидці кажуть, що з-під завалів чути крики / Фото з соцмереж



Очевидці також зауважили, що вибух був дуже гучним, а уламки розлетілися на 200 метрів / Фото з соцмереж

Вцілілих мешканців терміново евакуювали, але з-під завалів начебто досі чути крики. Відомо, що одна жінка загинула (66-річна вчителька), чотирьох людей доправили до лікарні, а доля ще 38 – не відома.

У Ярославлі запровадили через інцидент режим надзвичайної ситуації на рівні міста.

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У Росії в Ярославлі вибухнула багатоповерхівка: дивіться розташування на карті