Валентин Різниченко – голова Дніпропетровської ОВА – заявив, що внаслідок ракетних ударів постраждали двоє чоловіків та троє жінок.

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Уточнення по сьогоднішніх "прильотах". Через ракетні удари по залізниці постраждали п’ятеро людей двоє чоловіків та троє жінок. Всі у лікарні,
– наголосив Різниченко.

Ракетні удари по Дніпропетровщині

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