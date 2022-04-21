Валентин Різниченко – голова Дніпропетровської ОВА – заявив, що внаслідок ракетних ударів постраждали двоє чоловіків та троє жінок.
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Уточнення по сьогоднішніх "прильотах". Через ракетні удари по залізниці постраждали п’ятеро людей двоє чоловіків та троє жінок. Всі у лікарні,
– наголосив Різниченко.
Ракетні удари по Дніпропетровщині
- Вдень 21 квітня росіяни гатили по залізничній інфраструктурі.
- Окупанти пошкодили залізничне полотно і контактна мережа.
- Наразі невідомо, чи можна буде відновити рух.
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