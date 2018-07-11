Через аварійну посадку літака у "Борисполі" перенесли кілька рейсів: відомі маршрути

Аварійне приземлення літака української авіакомпанії Anda Air вранці 11 липня в аеропорту "Бориспіль" призвела до затримки 5 наступних рейсів, які цей лайнер мав здійснювати у середу.

Вранці 11 липня літак української авіакомпанії Anda Air, що здійснював рейс Київ – Анталія, був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль" через потрапляння птаха в один із двигунів.

Читайте також: "Нас не годують, а спати доводиться на підлозі": українці досі не можуть вилетіти з Анталії

Туроператор Join UP, на замовлення якого здійснювався цей рейс, повідомив, що на час проведення технічного огляду літака рейс орієнтовно мали перенести на 14:30.

Через цю надзвичайну ситуацію було перенесено кілька наступних рейсів, які 11 липня мав здійснити цей літак авіакомпанії Anda Air.

Зокрема йдеться про такі рейси:

SSV2086 Анталья — ​​Вінниця – перенесений на 17:30

SSV2085 Вінниця — Анталья – перенесений на 21:00

SSV2078 Анталья — ​​Кривий Ріг – перенесений на 00:30 12 липня

SSV2077 Кривий Ріг — Анталья – перенесений на 3:55 12 липня

SSV2262 Анталья — ​​Київ – перенесений на 7:40 12 липня.

У туроператора також запевнили, що туристам рейсів Анталья – Вінниця, Анталья – ​​Кривий Ріг, Анталья – ​​Київ були продовжені проживання та харчування в готелях за рахунок компанії.

Вранці 11 липня також стало відомо, що приблизно 170 українців не можуть вилетіти до Києва з аеропорту турецької Антальї.