Через аварійну посадку літака у "Борисполі" перенесли кілька рейсів: відомі маршрути
Аварійне приземлення літака української авіакомпанії Anda Air вранці 11 липня в аеропорту "Бориспіль" призвела до затримки 5 наступних рейсів, які цей лайнер мав здійснювати у середу.
Вранці 11 липня літак української авіакомпанії Anda Air, що здійснював рейс Київ – Анталія, був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль" через потрапляння птаха в один із двигунів.
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Туроператор Join UP, на замовлення якого здійснювався цей рейс, повідомив, що на час проведення технічного огляду літака рейс орієнтовно мали перенести на 14:30.
Через цю надзвичайну ситуацію було перенесено кілька наступних рейсів, які 11 липня мав здійснити цей літак авіакомпанії Anda Air.
Зокрема йдеться про такі рейси:
SSV2086 Анталья — Вінниця – перенесений на 17:30
SSV2085 Вінниця — Анталья – перенесений на 21:00
SSV2078 Анталья — Кривий Ріг – перенесений на 00:30 12 липня
SSV2077 Кривий Ріг — Анталья – перенесений на 3:55 12 липня
SSV2262 Анталья — Київ – перенесений на 7:40 12 липня.
У туроператора також запевнили, що туристам рейсів Анталья – Вінниця, Анталья – Кривий Ріг, Анталья – Київ були продовжені проживання та харчування в готелях за рахунок компанії.
Вранці 11 липня також стало відомо, що приблизно 170 українців не можуть вилетіти до Києва з аеропорту турецької Антальї.