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Через аварійну посадку літака у "Борисполі" перенесли кілька рейсів: відомі маршрути

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Літак Anda Air здійснив аварійну посадку в "Борисполі"
Літак Anda Air здійснив аварійну посадку в "Борисполі" / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Аварійне приземлення літака української авіакомпанії Anda Air вранці 11 липня в аеропорту "Бориспіль" призвела до затримки 5 наступних рейсів, які цей лайнер мав здійснювати у середу.

Вранці 11 липня літак української авіакомпанії Anda Air, що здійснював рейс Київ – Анталія, був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль" через потрапляння птаха в один із двигунів.

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Туроператор Join UP, на замовлення якого здійснювався цей рейс, повідомив, що на час проведення технічного огляду літака рейс орієнтовно мали перенести на 14:30.

Через цю надзвичайну ситуацію було перенесено кілька наступних рейсів, які 11 липня мав здійснити цей літак авіакомпанії Anda Air.

Зокрема йдеться про такі рейси:

SSV2086 Анталья — ​​Вінниця – перенесений на 17:30

SSV2085 Вінниця — Анталья – перенесений на 21:00

SSV2078 Анталья — ​​Кривий Ріг – перенесений на 00:30 12 липня

SSV2077 Кривий Ріг — Анталья – перенесений на 3:55 12 липня

SSV2262 Анталья — ​​Київ – перенесений на 7:40 12 липня.

У туроператора також запевнили, що туристам рейсів Анталья – Вінниця, Анталья – ​​Кривий Ріг, Анталья – ​​Київ були продовжені проживання та харчування в готелях за рахунок компанії.

Вранці 11 липня також стало відомо, що приблизно 170 українців не можуть вилетіти до Києва з аеропорту турецької Антальї.

Теги: Новини України Новини Києва авіація Новини Туреччини Новини Борисполя Вінниця Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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